Анатолий Карпов назвал «безобразием» бойкотирование России Европейским шахматным союзом

24 июля 2025, 00:13

Российскую сборную по шахматам допустили до командного ЧМ впервые за 4 года

Фото: iStock/Pedro Merino Higueras

Женская сборная России по шахматам впервые с 2022 года допущена к командному чемпионату мира. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов назвал это «абсолютно правильным решением» после трёх лет «безобразия».





Международная шахматная федерация (FIDE) официально утвердила участие женской сборной России в командном чемпионате мира, который пройдёт в ноябре 2025 года в испанском Линаресе. Спортсменки выступят без национальной символики — исключительно под флагом FIDE. Это решение стало первым за последние три года допуском российской команды к крупным международным соревнованиям после отстранения в марте 2022 года.

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов в интервью «РБ Спорт» резко осудил предыдущую политику изоляции:

«Всё, что творилось в шахматах последние три года — это безобразие. Сейчас лёд тронулся, и это главное. Не знаю содержания протеста Европейского шахматного союза, но наши шахматистки будут играть — это абсолютно правильно».