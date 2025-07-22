Бывший футболист «Спартака» Деменко прокомментировал результат матча между «Оренбургом» и ЦСКА
Максим Деменко: «Оренбург» не проиграл ЦСКА из-за искусственного поля
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА (0:0).
По словам экс-футболиста, результат матча его удивил.
«Думаю, что причина в том, что играли на искусственном поле. Это все же дает отпечаток, совсем другой футбол», — подчеркнул Деменко.
Спортсмен добавил, что ЦСКА бросил все силы на победу, поставив в основу Игоря Акинфеева.
Во втором туре чемпионата России ЦСКА будет принимать «Ахмат». Игра пройдет в воскресенье, 27 июля.