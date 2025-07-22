Полузащитник «Спартака» Маркиньос отметил важность номера Промеса

22 июля 2025, 19:07

Фото: iStock / master1305

После победы над «Динамо» Махачкала (1:0) в первом туре РФПЛ полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал о своем отношении к номеру, который теперь носит.





Он отметил, что счастлив играть под номером, соответствующим легенде клуба — Квинси Промесу.





«Я не обсуждал с Промесом вопрос о номере. Знаю, что он был важным игроком для «Спартака». Для меня — честь носить этот номер, он символизирует историю и традиции клуба», — заявил бразилец.