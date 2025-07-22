Полузащитник «Спартака» Маркиньос отметил важность номера Промеса
После победы над «Динамо» Махачкала (1:0) в первом туре РФПЛ полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал о своем отношении к номеру, который теперь носит.
Он отметил, что счастлив играть под номером, соответствующим легенде клуба — Квинси Промесу.
«Я не обсуждал с Промесом вопрос о номере. Знаю, что он был важным игроком для «Спартака». Для меня — честь носить этот номер, он символизирует историю и традиции клуба», — заявил бразилец.В первом туре «Спартак» одолел «Динамо» со счетом 1:0, отличившись точным ударом Кристофер Мартинс. В следующем матче команда сыграет с «Балтикой», пишет «РБ Спорт».