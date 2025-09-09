Андреев оценил нового игрока «Зенита» Жерсона

09 сентября 2025, 13:28

Андреев назвал нового игрока «Зенита» Жерсона топом для РПЛ

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью Metaratings.ru прокомментировал непростой запуск в сезоне нового игрока «Зенита» Жерсона.





По мнению Андреева, Жерсон — игрок высокого уровня, и проблемы, с которыми столкнулась команда в начале сезона, не связаны с его классом.





«С Энрике и Жерсоном в составе „Зенит“ априори не может играть плохо. Жерсон — топ для РПЛ. Раз наши клубы в условиях санкций привозят таких исполнителей, то всё встанет на свои места. Я не сомневаюсь в его качестве. У „Зенита“ самый сильный состав», — сказал он.

«Для меня Вендел остаётся мощным футболистом, пусть и менее мотивированным», — добавил Андреев.