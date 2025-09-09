Андреев оценил нового игрока «Зенита» Жерсона
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью Metaratings.ru прокомментировал непростой запуск в сезоне нового игрока «Зенита» Жерсона.
По мнению Андреева, Жерсон — игрок высокого уровня, и проблемы, с которыми столкнулась команда в начале сезона, не связаны с его классом.
«С Энрике и Жерсоном в составе „Зенит“ априори не может играть плохо. Жерсон — топ для РПЛ. Раз наши клубы в условиях санкций привозят таких исполнителей, то всё встанет на свои места. Я не сомневаюсь в его качестве. У „Зенита“ самый сильный состав», — сказал он.
Андреев также высказался о Венделе: по сей день он остаётся сильным игроком для чемпионата России, но у него начались проблемные периоды, говорит собеседник. По опыту Андреева, похожая ситуация была у «Оренбурга» с Верой и Флорентином — через год‑два игроки могут «киснуть», теряя мотивацию.
«Для меня Вендел остаётся мощным футболистом, пусть и менее мотивированным», — добавил Андреев.
Напомним, что «Зенит» заплатил «Фламенго» за Жерсона €25 млн. На данный момент бразилец провёл шесть матчей в РПЛ и пока не записал на свой счёт ни гола, ни результативной передачи.