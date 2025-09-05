Тарханов высказался о команде Иордании и сборной России
Экс‑тренер ряда российских клубов Александр Тарханов прокомментировал нулевую ничью сборной России в товарищеском матче BetBoom с Иорданией, который прошёл 4 сентября на «Лукойл Арене» (0:0). Об этом пишет портал Metaratings.
По словам собеседника, первый тайм получился слабее — Иордания выглядела лучше и имела моменты, не воспользовавшись ошибками наших защитников. Во втором тайме игра улучшилась, а заключительные 15 минут были уже удачными: россияне могли забить 3–4 мяча, да и контратаки выглядели неплохо.
Тарханов отметил, что после замен на поле вышли быстрые, разумные молодые футболисты, и матч сразу перешёл под контроль нашей команды. При этом он подчеркнул: настоящее представление об уровне игроков можно получить лишь в матчах с сильными соперниками — на фоне более слабых команд этого не видно. Иордания, по его мнению, достойна похвалы — команда квалифицировалась на ЧМ, её футболисты быстрые и техничные.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 7 сентября в Дохе против Катара. Начало в 18:15 мск.
