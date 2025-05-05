Андрей Аршавин назвал самых важных игроков «Зенита» в центре поля

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Бывший игрок «Зенита» из Санкт-Петербурга, лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал ключевых игроков в нынешнем составе «сине-бело-голубых». По его мнению, это Маркус Вендел, Максим Глушенков и Вильмар Барриос.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru экс-футболист назвал эту тройку главной силой современного «Зенита». Барриос, который буквально «выжигает» пространство в центре поля, Вендел с его умением активно продвигать мяч, выбирая неожиданные продолжения атаки, и Глушенков, способный не только конструировать наступательные действия, но и эффективно завершать усилия партнёров, приводили и приводят клуб к победам, считает Аршавин.
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«Вендел летом уйдет, и его в любом случае придется кем-то заменить. Клаудиньо не удалось найти замену, хотя видно, что «Зенит» хотел зимой. Не получилось зимой по причинам, не связанным с футболом. Имеющиеся футболисты точно соответствуют уровню "Зенита"», — сказал бывший капитан российской сборной.Вендел летом перейдёт в бразильский клуб «Ботафого» в рамках сделки по обмену на Луиса Энрике. По условиям этого же соглашения зимой из «Зенита» в «Ботафого» отправился полузащитник Артур. Также питерский клуб расстался с олимпийским чемпионом Клаудиньо, который уехал играть в катарскую команду «Аль-Садд».
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Александр Бойцов