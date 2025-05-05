Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: могли отобрать очки у «Зенита»

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Спортивный директор клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода Александр Удальцов прокомментировал игру своей команды против питерского «Зенита». По его мнению, игра вполне могла завершиться вничью.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru специалист отметил, что коллектив с берегов Волги мог сыграть и лучше, но определяющим всегда остаётся результат, а он оказался в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
Он подчеркнул, что футбол — это такая игра, в которой нельзя долго переживать по поводу упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Нужно просто собраться и двигаться дальше, тогда придёт и результат, заключил спортивный функционер.
За три тура до окончания чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. От зоны вылета команду отделяют пять баллов.
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«У нас были игры, где "Пари НН" не повезло. С тем же «Динамо» в конце пенальти не забили, например, с «Зенитом» могли вничью сыграть. По игре в Санкт-Петербурге все видели, что мы приехали не отбиваться, а играть и выглядеть достойно», — сказал Удальцов.
Он подчеркнул, что футбол — это такая игра, в которой нельзя долго переживать по поводу упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Нужно просто собраться и двигаться дальше, тогда придёт и результат, заключил спортивный функционер.
За три тура до окончания чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. От зоны вылета команду отделяют пять баллов.
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Александр Бойцов