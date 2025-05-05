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Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: могли отобрать очки у «Зенита»

Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Спортивный директор клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода Александр Удальцов прокомментировал игру своей команды против питерского «Зенита». По его мнению, игра вполне могла завершиться вничью.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru специалист отметил, что коллектив с берегов Волги мог сыграть и лучше, но определяющим всегда остаётся результат, а он оказался в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«У нас были игры, где "Пари НН" не повезло. С тем же «Динамо» в конце пенальти не забили, например, с «Зенитом» могли вничью сыграть. По игре в Санкт-Петербурге все видели, что мы приехали не отбиваться, а играть и выглядеть достойно», — сказал Удальцов.

Он подчеркнул, что футбол — это такая игра, в которой нельзя долго переживать по поводу упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Нужно просто собраться и двигаться дальше, тогда придёт и результат, заключил спортивный функционер.

За три тура до окончания чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. От зоны вылета команду отделяют пять баллов.

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Россиянин Заборский с рекордом выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции»
04 мая 2025, 16:36

Фото: istockphoto/ZamoraA

Российский легкоатлет Иван Заборский победил в престижном ультрамарафоне «Шесть дней Франции». За это время он пробежал 1 047,5 километров, установив рекорд соревнований.
С этим выдающимся результатом Ивана в своём телеграм-канале поздравил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Он назвал победу Заборского очень важным результатом для всей российской лёгкой атлетики.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки. В течение всех шести дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства», — написал Дегтярёв.

«Шесть дней Франции» — одно из самых престижных соревнований на выносливость в Европе. В рамках ультрамарафона его участники почти непрерывно бегут на протяжении шести дней по кольцевому маршруту. Прежний лучший результат равнялся 1 045 километрам. Преодолев эту дистанцию, Иван Заборский пробежал ещё 2,5 километра до истечения сроков марафона, установив новый рекорд. За день российский спортсмен пробегал в среднем 174,5 километра. Это четыре стандартных марафонских дистанции.

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Российский вратарь Хайкин начал процедуру получения гражданства Норвегии
Российский футболист Никита Хайкин начал процедуру получения паспорта Норвегии
03 мая 2025, 15:49

Фото: iStock/Rost-9D

Российский футбольный голкипер Никита Хайкин намерен получить гражданство Норвегии. Вратарь клуба «Буд-Глимта» уже занимается данным вопросом.
Никита после получения норвежского паспорта потенциально может быть заигран за сборную этой страны. Хайкин ранее вызвался в стан сборной России, но не сыграл за команду ни одного матча.

«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже», — сказал агент игрока Эмефи Атта Sport24.
Агент подчеркнул, что из сборной России с ними на связь не выходили. У Никиты уже есть гражданства Великобритании и Израиля.

Хайкин в текущем сезоне в составе своего клуба уже дошел до полуфинала Лиги Европы. Норвежский клуб в первом матче противостояния за путевку в финал проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Ответная встреча состоится 8 мая в Норвегии.

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Дзюба обновил свой рекорд по голам среди футболистов России
Дзюба забил 240-й гол
02 мая 2025, 21:46

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

240-й гол за свою карьеру в игре 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги с махачкалинским «Динамо» забил бомбардир тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба. Как пишут спортивные обозреватели, футболист обновил собственный рекорд по голам среди игроков страны. Форвард забил на 74-й минуте матча. Этот мяч принес «Акрону» победу со счетом 1:0.
В начале марта Дзюба отличился в матче с «Крыльями Советов» из Самары, заняв первое место по мячам среди российских футболистов. Он обошел Александра Кержакова с 233 голами, а до этого забил 31-й гол в составе российской сборной.

Дзюба до «Акрона» играл за «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Адана Демирспор» из Турции.

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В Орехово-Зуеве 2 мая стартовал турнир по дзюдо памяти Геннадия Сидорина
02 мая 2025, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуевский

Во Дворце спорта «Восток» 2 мая стартовал 12-й ежегодный турнир по дзюдо, посвященный памяти Геннадия Сидорина — основателя дзюдо и самбо в Орехово-Зуевском округе. Мероприятие проводится при поддержке Федерации дзюдо и самбо городского округа.
Геннадий Сидорин известен не только как тренер, но и как человек, воспитавший целую плеяду спортсменов. Через его школу прошли тысячи учеников, более 30 из которых стали мастерами спорта. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения. На турнир съехалось более 500 юных спортсменов из разных регионов России — мальчишки и девчонки в возрасте от 9 до 13 лет. Все они стремятся показать свои навыки, продемонстрировать мастерство и побороться за победу.

Правила для этой возрастной категории строгие: каждая схватка длится всего 2 минуты. Судьи оценивают выступления по трем ключевым категориям: «ЮКА» (минимальная оценка), «ВАЗА-АРИ» (полпобеды) и заветный «ИППОН» — чистая победа, к которой стремится каждый участник.

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#победа
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Традиционная первомайская эстафета состоялась в Кашире
В первомайской эстафете в Кашире приняли участие более 200 спортсменов
02 мая 2025, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В традиционной первомайской эстафете в Кашире приняли участие 29 команд и более 200 спортсменов. На торжественном открытии у спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева команды приветствовали заместитель главы округа Светлана Зосимова, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
Почетные гости поздравили участников и зрителей с этим ярким спортивным событием и пожелали удачи в соревнованиях.

Спортсмены стартовали в трех этапах, разделившись по возрастным группам. В первом забеге участвовали ученики 10-11 классов, во втором — ребята из 7-9 классов, а в третьем — студенты колледжей и представители предприятий округа. Команды школы №4 заняли первые места в первых двух забегах, а в третьем победила команда спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.

Вторые места в забегах заняли школы №7 и №1, а также Каширское отделение профессионального колледжа «Московия». В третьем забеге призовые места заняли Ожерельевская школа-интернат, школа №3 и Ожерельевский железнодорожный техникум.

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