Осипов: В Медиалигу приедет играть звезда испанской Ла Лиги

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В прессе и телеграм-каналах в последнее время активно циркулируют слухи о потенциальном переходе бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в один из клубов Медиалиги. Эту информацию прокомментировал президент Медиалиги Николай Осипов.
В беседе с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он не указал конкретно на знаменитого бразильца как на новую звезду российского медийного футбола, но подтвердил, что конкретные переговоры о приезде известного в прошлом игрока Ла Лиги действительно ведутся.
По словам Осипова, звёздный игрок в российском клубе Медиалиги не будет «свадебным генералом». Он приедет играть, а контракт будет заключён как минимум до конца текущего сезона.
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«Знаю, что едет звезда Ла Лиги, и едет играть. Дани фигурировал точно. Переговоры точно идут», — сказал Осипов.Он также подчеркнул, что контакты по поводу приезда в Россию знаменитого футболиста ведутся без участия другого известного в прошлом защитника «Барселоны», организатора и владельца испанской Медиалиги Жерара Пике.
По словам Осипова, звёздный игрок в российском клубе Медиалиги не будет «свадебным генералом». Он приедет играть, а контракт будет заключён как минимум до конца текущего сезона.
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Александр Бойцов