19 августа 2025, 09:25

SHOT: Андрей Аршавин предпочел виски с колой и кальян футболу

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Андрей Аршавин отказался возвращаться в большой футбол и сосредоточился на виски с колой и кальяне. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.