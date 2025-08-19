Андрей Аршавин отказался возвращаться в большой футбол
Андрей Аршавин отказался возвращаться в большой футбол и сосредоточился на виски с колой и кальяне. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На днях экс-футболист сборной России отказался играть за медийный клуб «Амкал» в розыгрыше Кубка страны по футболу. По данным SHOT, причиной отказа могло стать длительное оформление легенды русского футбика за «Амкал». Всё дело в том, что трансферный сертификат Аршавина находится в Казахстане, где он завершил свою карьеру в «Кайрате». Из-за этого процесс регистрации в медиафутбольном клубе мог занять до недели. При этом сегодня у «Амкала» запланирован матч Кубка против «Калуги».
Еще одна причина — любовь Аршавина к времяпрепровождению в ресторане Modus в Москве. Бывший футболист, несмотря на заявления о том, что не пьет, часто посещает заведение, наслаждаясь виски с колой и кальяном. Его можно увидеть там в компании девушки Анны Петрушиной.
