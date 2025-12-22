Андрей Червиченко: Семак устал от «Зенита», а «Зенит» — от Семака

22 декабря 2025, 11:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» и главный тренер Сергей Семак устали друг от друга, и это сказывается на игре команды. По его мнению, пока клуб и наставник это не осознают, стабильного успеха не будет.