Андрей Червиченко: Семак устал от «Зенита», а «Зенит» — от Семака
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» и главный тренер Сергей Семак устали друг от друга, и это сказывается на игре команды. По его мнению, пока клуб и наставник это не осознают, стабильного успеха не будет.
Червиченко в беседе с Metaratings.ru отметил, что раньше «Зенит» был непререкаемым лидером, но сейчас клуб с прежними амбициями пытается бороться за новые трофеи и часто терпит неудачи. Он считает, что даже административные решения или удача вряд ли смогут вернуть команде прежнее доминирование на долгий срок.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, за это время команда шесть раз выигрывала чемпионат России, дважды — Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Сейчас, после 18 туров РПЛ, клуб занимает второе место с 39 очками, уступая «Краснодару» всего один балл. В 19-м туре команда сыграет дома с «Балтикой».
