Зарплата Сафонова в ПСЖ в несколько раз превышает доходы российских игроков

19 декабря 2025, 15:27

Фото: iStock/Rafa Jodar

Зарплата Матвея Сафонова после перехода из ФК «Краснодар» в «Пари Сен-Жермен» стала выше, чем у футболистов на российском рынке. Об этом рассказал сотрудник FM Sports Agency Егор Мезинцев.





Он уточнил, что в России спортсмен зарабатывал около 12–13 млн рублей в месяц. После перехода в ПСЖ его зарплата достигла €400 тыс. (37,7 млн руб.) в месяц до вычета налогов.





«При этом даже игроки сборной России в среднем зарабатывают порядка €1,5 млн (141,3 млн руб.) в год, что значительно ниже текущих условий футболиста ПСЖ. А в случае закрепления в статусе основного голкипера доход Сафонова может вырасти до уровня ведущих вратарей Европы», — подчеркнул Мезинцев в разговоре с «Постньюс».