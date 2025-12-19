Зарплата Сафонова в ПСЖ в несколько раз превышает доходы российских игроков
Зарплата Матвея Сафонова после перехода из ФК «Краснодар» в «Пари Сен-Жермен» стала выше, чем у футболистов на российском рынке. Об этом рассказал сотрудник FM Sports Agency Егор Мезинцев.
Он уточнил, что в России спортсмен зарабатывал около 12–13 млн рублей в месяц. После перехода в ПСЖ его зарплата достигла €400 тыс. (37,7 млн руб.) в месяц до вычета налогов.
«При этом даже игроки сборной России в среднем зарабатывают порядка €1,5 млн (141,3 млн руб.) в год, что значительно ниже текущих условий футболиста ПСЖ. А в случае закрепления в статусе основного голкипера доход Сафонова может вырасти до уровня ведущих вратарей Европы», — подчеркнул Мезинцев в разговоре с «Постньюс».
Агент добавил, что год назад ПСЖ приобрел Сафонова за €20 млн (1,9 млрд руб.). На сегодняшний день его цена осталась прежней. Однако, по его словам, ПСЖ не собираются расставаться с вратарём.