Батак высказался о возможном матче Черногория — Россия в 2026 году

19 декабря 2025, 11:45

Фото: iStock/Dziurek

Бывший защитник сборной Черногории и московского «Динамо» Радослав Батак выразил надежду на проведение товарищеского матча национальной команды Черногории с Россией в 2026 году. Он отметил, что обрадуется, если игра состоится, и добавил, что хотел бы видеть Россию как можно скорее в отборочных турнирах официальных соревнований.