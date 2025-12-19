Батак высказался о возможном матче Черногория — Россия в 2026 году
Бывший защитник сборной Черногории и московского «Динамо» Радослав Батак выразил надежду на проведение товарищеского матча национальной команды Черногории с Россией в 2026 году. Он отметил, что обрадуется, если игра состоится, и добавил, что хотел бы видеть Россию как можно скорее в отборочных турнирах официальных соревнований.
Как сообщает Metaratings.ru, в 2025 году российская сборная провела десять товарищеских матчей, в которых команда одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.
С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Батак считает, что проведение встречи с Черногорией возможно и может стать шагом к возвращению российской команды в международный футбол.
Читайте также: