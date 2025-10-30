Андрей Канчельскис высказался об уровне игры «Краснодара»
Канчельскис: «Краснодар» идёт на первом месте, значит, всё делает правильно
Бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался об уровне игры «Краснодара» и сравнил его с чемпионским сезоном-2024/25.
По его словам, пока рано делать какие-либо заключения.
«"Краснодар" идёт на первом месте, и не имеет значения, мощнее он, чем в чемпионский сезон, или нет. Раз идут на первом месте — значит, всё делают правильно», — отметил Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.
24 мая 2025 года футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории завоевал чемпионский титул России по итогам сезона-2024/25.
На текущий момент, после 13 туров Российской Премьер-Лиги, команда под руководством Мурада Мусаева уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 29 очков. 2 ноября «Краснодар» примет на своём стадионе «Спартак» в рамках 14-го тура, матч начнётся в 19:30 мск.