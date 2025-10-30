30 октября 2025, 19:34

Канчельскис: «Краснодар» идёт на первом месте, значит, всё делает правильно

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис высказался об уровне игры «Краснодара» и сравнил его с чемпионским сезоном-2024/25.





По его словам, пока рано делать какие-либо заключения.





«"Краснодар" идёт на первом месте, и не имеет значения, мощнее он, чем в чемпионский сезон, или нет. Раз идут на первом месте — значит, всё делают правильно», — отметил Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.