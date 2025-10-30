Раскрыто, сколько нападающий Трой Джозефс заработает в «Шанхае»
Трой Джозефс заработает в «Шанхае» около 23 млн рублей
Канадский нападающий Трой Джозефс по контракту с «Шанхаем» заработает около 23 миллионов рублей.
30 октября стороны заключили соглашение на один год, передает Metaratings.ru.
В начале сезона канадец играл за «Сочи», а затем его исключили из состава с последующим расторжением контракта. За текущий сезон 31-летний Джозефс провёл десять матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ и отметился двумя передачами.
После 19 встреч «Шанхай» находится на шестой строчке Западной конференции, заработав 23 очка. 1 ноября китайский клуб сыграет на выезде против «Северстали». Игра начнётся в 19:00 мск.
