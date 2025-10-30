Сёмин: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку

30 октября 2025, 18:17

Юрий Сёмин заявил о возвращении «Зенита» в чемпионскую гонку РПЛ

Фото: Istock/matimix

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы «Зенита» вернуться в борьбу за чемпионский титул. По его мнению, команда Сергея Семака уже восстановила позиции в гонке.





В беседе с «Metaratings.ru» Сёмин отметил, что у «Зенита» работает опытный тренер, который неоднократно выигрывал чемпионат, а клуб укомплектовал сильный состав.

«Игроки «Зенита» адаптировались и уже знают, что чемпионат России — это не так просто. Не выкладываясь полностью, побеждать невозможно», — заявил футболист.

