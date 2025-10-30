Сёмин: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку
Юрий Сёмин заявил о возвращении «Зенита» в чемпионскую гонку РПЛ
Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы «Зенита» вернуться в борьбу за чемпионский титул. По его мнению, команда Сергея Семака уже восстановила позиции в гонке.
В беседе с «Metaratings.ru» Сёмин отметил, что у «Зенита» работает опытный тренер, который неоднократно выигрывал чемпионат, а клуб укомплектовал сильный состав.
«Игроки «Зенита» адаптировались и уже знают, что чемпионат России — это не так просто. Не выкладываясь полностью, побеждать невозможно», — заявил футболист.Эксперт положительно оценил игру команды в матче с «Динамо». По его словам, «Зенит» ранее терял очки, но извлёк уроки из этих ошибок и теперь намерен демонстрировать максимальную концентрацию в каждом матче.
После 13 туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место с 26 очками. 1 ноября команда примет «Локомотив» на «Газпром Арене». Начало матча в 20:15 по Москве.