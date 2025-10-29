Бывший нападающий «Зенита» объяснил, что нужно сделать Александру Соболеву

29 октября 2025, 16:32

Павел Погребняк прокомментировал положение Александра Соболева в «Зените»

Фото: Istock/Rafa Jodar

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с форвардом команды Александром Соболевым.





Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сейчас он не рассматривает Соболева как второго или третьего кандидата на позицию нападающего. В беседе с «Metaratings.ru» Погребняк отметил, что Семак уже разъяснил свою позицию.

«Игроку есть куда прибавлять. Нужно вернуть доверие тренера, добавлять в желании, в агрессии и поправлять статистику», — заявил футболист.

