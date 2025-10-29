Бывший нападающий «Зенита» объяснил, что нужно сделать Александру Соболеву
Павел Погребняк прокомментировал положение Александра Соболева в «Зените»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с форвардом команды Александром Соболевым.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сейчас он не рассматривает Соболева как второго или третьего кандидата на позицию нападающего. В беседе с «Metaratings.ru» Погребняк отметил, что Семак уже разъяснил свою позицию.
«Игроку есть куда прибавлять. Нужно вернуть доверие тренера, добавлять в желании, в агрессии и поправлять статистику», — заявил футболист.В текущем сезоне Соболев сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах. Он забил пять голов и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
