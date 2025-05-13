Андрей Кобелев отметил изменения в игре «Динамо» с приходом Ролана Гусева

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Игра «Динамо» при Ролане Гусеве, назначенном в мае этого года врио главного тренера, изменилась в сторону большего акцента на обороне, об этом заявил бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев.
«Динамо» больше стало уделять внимание игре в обороне. Речь не только о защитниках, вся команда начинает опускаться к своим воротам, вступать в единоборства. В этом плане, мне кажется, что «Динамо» в какой-то момент прибавило. Они защищают сейчас и количеством, и умением, и даже Карраскаль с Бителло выполняют черновую работу», — сказал Андрей Кобелев в интервью Metaratings.ru.При этом он подчеркнул, что оценивать работу Ролана Гусева, совсем недавно приступившего к обязанностям главного тренера, ещё рано. И для каких-то основательных выводов следует дождаться конца сезона.
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