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Андрей Кобелев отметил изменения в игре «Динамо» с приходом Ролана Гусева

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Игра «Динамо» при Ролане Гусеве, назначенном в мае этого года врио главного тренера, изменилась в сторону большего акцента на обороне, об этом заявил бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев.
«Динамо» больше стало уделять внимание игре в обороне. Речь не только о защитниках, вся команда начинает опускаться к своим воротам, вступать в единоборства. В этом плане, мне кажется, что «Динамо» в какой-то момент прибавило. Они защищают сейчас и количеством, и умением, и даже Карраскаль с Бителло выполняют черновую работу», — сказал Андрей Кобелев в интервью Metaratings.ru.
При этом он подчеркнул, что оценивать работу Ролана Гусева, совсем недавно приступившего к обязанностям главного тренера, ещё рано. И для каких-то основательных выводов следует дождаться конца сезона.

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«Локомотив» предложил перейти в клуб форварду «Химок» Руденко
13 мая 2025, 16:27

Фото: сайт fckhimki.com

Московский «Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего левого вингера ФК «Химки» Александра Руденко. Об этом сообщает издание Metaratings.ru со ссылкой на собственные источники.
«Руденко выступает за «Химки» с 2022 года. Форвард провёл за подмосковный клуб 107 матчей, забив 25 голов и отдав 11 голевых передач.
Ранее в разговоре со «СЭ» футболист высказал желание покинуть команду», – напоминает издание.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра Руденко в 1 млн евро.

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Газзаев оценил вылет своего бывшего клуба во Вторую лигу
13 мая 2025, 16:10

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Экс-главный тренер владикавказской «Алании» Валерий Газзаев жалеет о том, что его бывший клуб по итогам сезона вылетел во Вторую лигу. Специалист надеется на скорое возвращение команды.
«Я очень сожалею. У клуба весьма богатая история, он всегда должен играть в высшей лиге. За всю историю российского футбола лишь шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе и «Алания». В команде всегда была хорошая молодёжь. Надеюсь, она уже в ближайшее время вернётся обратно», – сказал Газзаев в беседе с изданием Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что в домашнем матче 32-го тура «Алания» была разгромлена клубом «СКА-Хабаровск» со счётом 0:4 и утратила шансы сохранить место в Первой лиге. Сейчас подопечные Спартака Гогниева занимают 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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Экс-тренер «Динамо» Новиков оценил перспективы врио тренера Ролана Гусева
13 мая 2025, 16:08

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков счёл сомнительным для перспектив клуба доверить команду Ролану Гусеву, который в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера.
«Динамо» нужен опытный тренер, который знает, как приводить команды к титулам. Ролан только в начале пути, и доверять команду тренеру, который не работал с топовыми клубами и не имеет опыта борьбы за чемпионство будет, на мой взгляд, недальновидно со стороны руководства клуба», — заявил Кирилл Новиков в интервью Metaratings.ru.
Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона после того, как в начале мая был уволен Марцел Личка, занимавший эту должность с 2023 года.

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Колосков: РПЛ точно не стала менее привлекательной
12 мая 2025, 16:55

Фото: iStock/matimix

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о сезоне-2024/2025 РПЛ.
По его словам, Российская Премьер-Лига абсолютно точно не стала менее привлекательной. На это указывает плотная таблица в чемпионате и количестве команд, который борются за места.

Президент РФС подчеркнул, что в плане интриги и зрелищности падения точно нет.

«За этим сезоном чемпионата России очень интересно наблюдать», – поделился Колосков в беседе с «РБ Спорт».
В настоящее время первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», который набрал 61 очко в 28 матчах. Следом идёт «Зенит» с 60 очками, а завершает тройку лидеров ЦСКА с 55 очками.

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Алексей Селиваненко: сила Карена Хачанова заключается в дисциплине и собранности
12 мая 2025, 16:46

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и испанец Карлос Алькарас.
Селиваненко подчеркнул, что Хачанов уверенно стартовал в итальянской столице, не оставив никаких шансов своему сопернику в прошлом матче.

«Что касается предстоящего матча с Карлосом, то понятно, что Карлос чрезвычайно силен. Сам Карен назвал его игру сочетанием Джоковича и Надаля, но теннис не был бы теннисом, здесь не бывает заранее предопределенных результатов. В таких матчах главное держать свою подачу и искать шансы на подаче соперника. Сила Карена в дисциплине и собранности, он знает, как играть с любыми соперниками», – подчеркнул собеседник издания «РБ Спорт».
Отметим, что игра между Хачановым и Алькарасом состоится 13 мая. Счёт в личных встречах в настоящее время составляет 4:0 в пользу Алькараса. Три из четырёх побед Алькарас одержал на грунте, не проиграв ни сета.

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