Экс-тренер «Динамо» Новиков оценил перспективы врио тренера Ролана Гусева

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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков счёл сомнительным для перспектив клуба доверить команду Ролану Гусеву, который в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера.
«Динамо» нужен опытный тренер, который знает, как приводить команды к титулам. Ролан только в начале пути, и доверять команду тренеру, который не работал с топовыми клубами и не имеет опыта борьбы за чемпионство будет, на мой взгляд, недальновидно со стороны руководства клуба», — заявил Кирилл Новиков в интервью Metaratings.ru.Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона после того, как в начале мая был уволен Марцел Личка, занимавший эту должность с 2023 года.
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