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Экс-тренер «Динамо» Новиков оценил перспективы врио тренера Ролана Гусева

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков счёл сомнительным для перспектив клуба доверить команду Ролану Гусеву, который в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера.
«Динамо» нужен опытный тренер, который знает, как приводить команды к титулам. Ролан только в начале пути, и доверять команду тренеру, который не работал с топовыми клубами и не имеет опыта борьбы за чемпионство будет, на мой взгляд, недальновидно со стороны руководства клуба», — заявил Кирилл Новиков в интервью Metaratings.ru.
Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона после того, как в начале мая был уволен Марцел Личка, занимавший эту должность с 2023 года.

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#футбол
#тренер
#спорт
Газзаев оценил вылет своего бывшего клуба во Вторую лигу
13 мая 2025, 16:10

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Экс-главный тренер владикавказской «Алании» Валерий Газзаев жалеет о том, что его бывший клуб по итогам сезона вылетел во Вторую лигу. Специалист надеется на скорое возвращение команды.
«Я очень сожалею. У клуба весьма богатая история, он всегда должен играть в высшей лиге. За всю историю российского футбола лишь шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе и «Алания». В команде всегда была хорошая молодёжь. Надеюсь, она уже в ближайшее время вернётся обратно», – сказал Газзаев в беседе с изданием Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что в домашнем матче 32-го тура «Алания» была разгромлена клубом «СКА-Хабаровск» со счётом 0:4 и утратила шансы сохранить место в Первой лиге. Сейчас подопечные Спартака Гогниева занимают 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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#футбол
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#тренер
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Вячеслав Колосков высказался о привлекательности РПЛ
Колосков: РПЛ точно не стала менее привлекательной
12 мая 2025, 16:55

Фото: iStock/matimix

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о сезоне-2024/2025 РПЛ.
По его словам, Российская Премьер-Лига абсолютно точно не стала менее привлекательной. На это указывает плотная таблица в чемпионате и количестве команд, который борются за места.

Президент РФС подчеркнул, что в плане интриги и зрелищности падения точно нет.

«За этим сезоном чемпионата России очень интересно наблюдать», – поделился Колосков в беседе с «РБ Спорт».
В настоящее время первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», который набрал 61 очко в 28 матчах. Следом идёт «Зенит» с 60 очками, а завершает тройку лидеров ЦСКА с 55 очками.

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Алексей Селиваненко: сила Карена Хачанова заключается в дисциплине и собранности
12 мая 2025, 16:46

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче 1/8 финала «Мастерса» в Риме, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов и испанец Карлос Алькарас.
Селиваненко подчеркнул, что Хачанов уверенно стартовал в итальянской столице, не оставив никаких шансов своему сопернику в прошлом матче.

«Что касается предстоящего матча с Карлосом, то понятно, что Карлос чрезвычайно силен. Сам Карен назвал его игру сочетанием Джоковича и Надаля, но теннис не был бы теннисом, здесь не бывает заранее предопределенных результатов. В таких матчах главное держать свою подачу и искать шансы на подаче соперника. Сила Карена в дисциплине и собранности, он знает, как играть с любыми соперниками», – подчеркнул собеседник издания «РБ Спорт».
Отметим, что игра между Хачановым и Алькарасом состоится 13 мая. Счёт в личных встречах в настоящее время составляет 4:0 в пользу Алькараса. Три из четырёх побед Алькарас одержал на грунте, не проиграв ни сета.

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Хубулов: Дзюба умеет находить подход к каждому игроку
12 мая 2025, 15:14

Артём Дзюба (фото: Instagram* / artem.dzyuba)

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов в беседе с Metaratings.ru после победы над «Ахматом» (3:2) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги отметил лидерские качества нападающего Артёма Дзюбы.
По словам Хубулова, Дзюба умеет правильно настроить партнёров по команде.

«Артём – опытный футболист и многое повидал. Он может найти подход к любому футболисту. Кому-то надо напихать, кому-то надо просто подбодрить. В этом плане проблем нет, он ко всем находит свой подход», — сказал он.

Также хавбек прокомментировал собственную результативность, не став напрямую соглашаться с прозвищем «джокер».

«Не знаю, возможно. Пусть болельщики, эксперты дают. Я сам себе не могу дать», — прокомментировал спортсмен.

Отвечая на вопрос о лидерстве Дзюбы, Хубулов подчеркнул, что индивидуальные награды для него на втором плане.

«Самое главное, что команда победила, мы заработали три очка и у нас хорошее настроение. А кто становится лучшим игроком, это уже не так важно», — отметил Хубулов.

Напомним, Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. С тех пор он провёл 22 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

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#звёзды
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Гаджиев высказался о поражении махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»
Гаджиев: махачкалинское «Динамо» не удовлетворено результатами матча с «Зенитом»
12 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении от «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча между командами состоялась 10 мая и завершилась со счётом 1:0.
«Оцениваю нашу игру высоко, мы сыграли на уровне своих возможностей. Конечно, хочется выиграть у всех, в том числе у «Зенита», но надо реально оценивать ситуацию», – заявил Гаджиев в беседе с Metaratings.ru.
Президент ФК подчеркнул, что команда удовлетворена игрой, но не результатом.

Отметим, что после матча «Динамо» из Махачкалы занял 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. В предстоящем туре команда сыграет с «Ахматом» на их домашнем стадионе. Встреча команд состоится в 14:00 мск.

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