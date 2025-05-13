Газзаев оценил вылет своего бывшего клуба во Вторую лигу

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Экс-главный тренер владикавказской «Алании» Валерий Газзаев жалеет о том, что его бывший клуб по итогам сезона вылетел во Вторую лигу. Специалист надеется на скорое возвращение команды.
«Я очень сожалею. У клуба весьма богатая история, он всегда должен играть в высшей лиге. За всю историю российского футбола лишь шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе и «Алания». В команде всегда была хорошая молодёжь. Надеюсь, она уже в ближайшее время вернётся обратно», – сказал Газзаев в беседе с изданием Metaratings.ru.Ранее сообщалось, что в домашнем матче 32-го тура «Алания» была разгромлена клубом «СКА-Хабаровск» со счётом 0:4 и утратила шансы сохранить место в Первой лиге. Сейчас подопечные Спартака Гогниева занимают 17-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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