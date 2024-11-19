Андрей Мостовой назвал базу «Краснодара» космической

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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой оценил базу и стадион футбольного клуба «Краснодар», отметив самый высокий уровень объектов.
«База просто космическая, а отель шестизвёздочный! Это лучшая база в России. Я даже думаю, что её можно внести в топ-5 в мире. То же самое и со стадионом. Думаю, что от всего футбольного сообщества нужно благодарить Сергея Галицкого за такой подарок», – поделился в беседе с Metaratings.ru Мостовой.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт стадиона «Авангард» завершился в Коломне, а торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось 4 ноября. Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отмечал, что капремонт стадиона, построенного в 1958 году, проводился по программе губернатора региона Андрея Воробьёва.
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