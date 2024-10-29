В Королёве начал работу музей истории хоккея с мячом

Фото: пресс-служба Минспорта МО
На территории стадиона «Вымпел» в Королёве принял первых посетителей музей истории хоккея с мячом. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, открытие музея было приурочено к столетию развития хоккея с мячом в городе.
«В выставочной коллекции – более 1 тыс. экспонатов. Это спортивный инвентарь хоккеистов, исторические фотографии, вырезки из газет, вымпелы, кубки, награды игроков и многое другое», – отметили в ведомстве.Первая в городе команда по хоккею с мячом была создана в 1924 году при Болшевской трудовой коммуне. Воспитанники коммуны стали серебряными призёрами чемпионата СССР 1936 года, уступив лишь московскому «Динамо».
В 1938 году появилась городская команда по хоккею с мячом. В 1961 году она стала называться «Вымпел», как и построенный в том же году самый крупный в городе стадион. Команда собирала на свои матчи полные трибуны и была визитной карточкой города. Становилась чемпионом РСФСР и других турниров.
Сегодня юных спортсменов готовит отделение спортивной школы олимпийского резерва «Королёв». Там занимаются более ста ребят от 7 до 16 лет.
Побывать в новом музее могут все желающие. Он расположен по адресу: Королёв, Октябрьский бульвар, 10. Музей доступен для посетителей любого возраста.
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