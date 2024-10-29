В Королёве начал работу музей истории хоккея с мячом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.