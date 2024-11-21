Андронов: Овечкину удастся побить рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ

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Нападающий СКА Сергей Андронов заявил, что верит в способность нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Самого капитана он назвал большим мастером и великим снайпером.
«У нас вся страна следит за Саней и его подвигами. Я не удивлен его результативностью в нынешнем сезоне, Овечкин — большой мастер, великий снайпер. Могу только пожелать ему удачи, верю, что рекорд по голам он сможет побить», — поделился хоккеист в беседе с Metaratings.ru.Сейчас россиянина от рекорда Гретцки отделяет 26 голов.
Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, набрав 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39+. Российский хоккеист сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), набрав 20-е очко (10 голов + 10 передач) за сезон. За всю историю Национальной хоккейной лиги добиться такого результата смог только Горди Хоу в 1968 году, когда набрал 20 очков в стартовых 16 играх в этой возрастной категории.
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