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Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне РПЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, отметив, что возглавление им таблицы лучших снайперов стало неожиданностью для всех.
«В межсезонье было много разговоров вокруг Овечкина. Никто не ожидал, что сейчас он будет возглавлять таблицу лучших снайперов сезона. Он делает все те же самые броски, которые он делал. Главное, чтобы травма, которую он получил, не имела последствий, и чтобы Александр продолжал радовать нас своими голами и приближался к заветному рекорду Гретцки. За этой погоней следит все хоккейное сообщество», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

А бывший арбитр КХЛ Андрей Коровкин объяснил отсутствие наказания игрока Юты, травмировавшего Александра Овечкина тем, что это действие было ненамеренным.



«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конек Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы. Нарушения правил, требующего удаления, не было допущено», – пояснил в беседе с Газета.ру Коровкин.

Он пояснил, что резонанс этой истории связан со статусом самого Овечкина в спортивном мире.

Ранее Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы, что помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.

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#спортсмены
Танасиевич рекомендовал Батракову остаться в «Локомотиве»
21 ноября 2024, 15:20

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказал мнение о том, что полузащитнику Алексею Батракову нужно остаться в «Локомотиве».
«Батраков себя отлично показал, но мое мнение — ещё минимум полтора года ему надо оставаться в «Локомотиве», он молодой, у него достаточно времени. В чемпионате России есть определенное давление, он играет за клуб с традициями. Но в будущем такому игроку нужно обязательно ехать в Европу, в топ-5 чемпионатов, чтобы у сборной был человек с таким опытом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Танасиевич.

До этого тренер Академии ФК «Локомотив» Тимур Сохибов рассказал, как человек становится футбольным фанатом.

«Это психология. Возьмем среднестатистического мужчину. У него есть проблемы на работе. У него есть чувство неудовлетворенности от своей жизни. И вот он приходит на футбольное поле. Это мини жизнь, в течение которой он забывает о всех своих трудностях о всех своих проблемах и переключается исключительно на поддержку своей команды И, покидая матч, человек чувствует себя отчасти опустошенным, удовлетворенным и счастливым. Многие фанаты живут ради этих эмоций», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Сохибов.

Ранее футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.

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#спортсмены
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Спортсмены Подмосковья завоевали 45 наград первенства мира по универсальному бою
21 ноября 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

18 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве мира по универсальному бою, впервые проводился в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Подмосковье на первенстве представляли спортсмены из городских округов Мытищи, Серпухов, Балашиха и Домодедово. Турнир проводился в двух дисциплинах «классика» и «лайт». По итогам соревнований представители Домодедова завоевали 27 медалей — восемь золотых, семь серебряных и 12 бронзовых. Спортсмены из Мытищ выиграли 11 наград — семь золотых медалей и по два серебра и бронзы. На счету представителей Балашихи шесть медалей: три золотых и три бронзовых. Кроме того, серебряную медаль завоевала спортсменка из Серпухова», — говорится в сообщении.
Всего в первенстве приняли участие более 700 спортсменов мира в возрасте от 12 до 20 лет из 22 стран. Первое место по общему числу завоеванных медалей заняла российская сборная.

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Фигуристка Загитова сняла видео под капельницей

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Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
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#домодедово
#подмосковье
#московская область
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Фигуристка Загитова сняла видео под капельницей
21 ноября 2024, 14:17

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей.
«Не болейте», — написала российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, в следующей публикации в социальных сетях.

В комментариях подписчики пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».

Ранее Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса». Ледовое шоу должно пройти в Санкт-Петербурге в период с 15 января по 31 июля 2025 года. Предполагаемые расходы составят 74,798 миллиона рублей.

Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.



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#спортсмены
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Три городских округа Московской области стали лучшими в пропаганде физкультуры и спорта
21 ноября 2024, 13:57

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Городские округа Богородский, Электросталь и Подольск заняли призовые места во «Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом среди муниципальных образований с населением от 100 до 250 тысяч человек» второе место заняли Богородский и Электросталь.

В той же категории , но с населением от 250 до 500 тысяч человек третье место занял Подольск.

Всего в конкурсе участвовали 110 муниципалитетов со всей России.

Конкурс организован Министерством спорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#подольск
#богородский городской округ
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Школьники из Раменского округа приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
21 ноября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Лесопарк «Восьмидорожье» вновь стал местом для проверки навыков ориентирования, выносливости и командной работы. Молодые спортсмены из Раменского района собрались здесь, чтобы поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проходили на трёх дистанциях, каждая из которых представляла собой маршрут с определённым числом контрольных точек. Во время прохождения дистанции нужно было не только быстро бегать, но и уметь читать карты, пользоваться компасом и разгадывать загадки контрольных точек.

По итогам соревнований выиграли:

Группа A (12–14 лет):

1 место — команда «Эверест», Раменская средняя школа № 1;
2 место — команда «Полярная звезда», Раменская средняя школа № 5;
3 место — команда «Свободный ветер», Раменская гимназия № 2.

Группа B (15–18 лет):

1 место — команда «Туристские тропы», Раменская средняя школа № 6;
2 место — команда «Эверест», Раменская средняя школа № 1;
3 место — команда «Компас», Гжельская средняя школа.

Спортивное ориентирование — это не только вид спорта, но и прекрасная возможность развивать такие важные качества, как логическое мышление, работа в команде и способность принимать решения в сложных ситуациях. Это отличный способ провести время на свежем воздухе, насладиться красотой природы и зарядиться положительными эмоциями.

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#раменский городской округ
#подмосковье
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В Подмосковье зимой проведут более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий
20 ноября 2024, 16:49

Фото: Радио 1

В Подмосковье в этом сезоне в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Сегодня и президент, и губернатор Московской области Андрей Воробьёв делают акцент на массовый спорт. И предстоящая зима, конечно, не исключение. В массовые мероприятиях смогут принять участие не только спортсмены, но и все желающие. В Подмосковье этой зимой будет проведено более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий. В качестве участников ожидаем более миллиона человек. Это будут и крупные мероприятия, и муниципальные. Думаю, что в этом году центральный старт традиционной гонки «Лыжня России» будет в Подмосковье. Обычно на гонку собираются более 10 тыс. человек. Ждём всех, будет много приятных сюрпризов», – сказал Абарёнов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Из уникальных спортивных мероприятий, которые проводятся в Московской области, он отметил матчи с участием легенд хоккея.
«Они играют каждую субботу в разных городах во дворах на открытых площадках с местными жителями. Начнём 1 декабря, хотя это будет воскресенье. Играют наши прославленные хоккеисты – Фетисов, Касатонов, Каменский, Жамнов. Ждём всех. Эти матчи собирают несколько тысяч зрителей. В этом году немного сместим акцент: большинство игр пройдёт в парках Подмосковья, поскольку парки становятся точками притяжения в регионе и для жителей области, и для всех гостей, в первую очередь, для москвичей», – отметил министр.
В Подмосковье продолжатся и лыжные гонки с участием именитых чемпионов.
«Это, например, гонка призёра зимних Олимпийских игр, участника проекта «Тренировки со звёздами в парках» Александра Панжинского. В Московской области была одна такая гонка, сейчас будут уже две. Будет гонка Александра Легкова, гонка Большунова, которая становится традиционной. Все желающие могут принять участие. Гонки будут широко анонсироваться», – добавил Дмитрий Абарёнов.
По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.

Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Планируется и ночной забег на лыжах. Полная программа спортивных мероприятий, которые проведут в Московской области этой зимой, будет опубликован в ближайшее время.

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В турнире по волейболу в Кашире приняли участие 12 команд
20 ноября 2024, 15:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Турнир по волейболу городского округа Кашира среди любительских команд, посвящённый Дню народного единства, прошёл во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева, участниками соревнований стали 12 команд, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В турнире приняли участие спортсмены из города Кашира, микрорайона Ожерелье, деревень Тарасково, Барабаново, Иваньково, Никулино, посёлков Руново, Малино, Новосёлки и из Ясногорска. Игры проходили в подгруппах по круговой системе», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Победу одержала команда «Держава» из Тарасково, второе место заняла руновская команда «Ветераны», бронза досталась команде «ВК Кашира», а почётное четвёртое место — «Колледжу Московия» из Ожерелья.

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#волейбол
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Баскетболисты из Раменского поучаствуют в детской баскетбольной лиге «Спартак JUNIOR»
20 ноября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Раменские баскетболисты из Федерации баскетбола примут участие в детской баскетбольной лиге «Спартак JUNIOR», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Спортсмены будут соревноваться в возрастных категориях 9–10 лет, 11–12 лет (две команды) и 13–14 лет.

Первый тур начнётся 24 ноября в Люберцах, где раменские игроки проведут три матча:

  • 10:40 — «Спартак JUNIOR» ФОК «Спартак» против «РамФБ-1» (11–12 лет);
  • 11:50 — «Спартак JUNIOR» против «РамФБ-2» (11–12 лет) в школе № 26;
  • 13:00 — «Спартак JUNIOR» ФОК «Спартак» против «РамФБ» (13–14 лет).
«Спартак JUNIOR» — это баскетбольная лига с четырьмя дивизионами для игроков разных возрастов. Матчи будут проводиться в течение пяти игровых дней по воскресеньям.

Оценивать матчи будут квалифицированные судьи, а соревнования будут соответствовать официальным правилам Международной федерации баскетбола.

Победители получат памятные подарки и призы.

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Подмосковная спортсменка завоевала медаль международного турнира по боксу
20 ноября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из подмосковного Серпухова Дарья Калачёва выиграла серебряную медаль на XXI международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Дарья Калачёва, выступающая в весовой категории 50 килограммов, в финальном поединке уступила своей сопернице — бронзовому призёру чемпионата России 2024 года Рукет Куштовой. В итоге Дарья поднялась на вторую ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
XXI международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева проходили с 14 по 18 ноября в Минске. В турнире приняли участие 80 боксёров из десяти стран, включая Венгрию, Конго, Узбекистан, Россию и Беларусь.

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