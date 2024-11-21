Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне РПЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, отметив, что возглавление им таблицы лучших снайперов стало неожиданностью для всех.
«В межсезонье было много разговоров вокруг Овечкина. Никто не ожидал, что сейчас он будет возглавлять таблицу лучших снайперов сезона. Он делает все те же самые броски, которые он делал. Главное, чтобы травма, которую он получил, не имела последствий, и чтобы Александр продолжал радовать нас своими голами и приближался к заветному рекорду Гретцки. За этой погоней следит все хоккейное сообщество», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.
А бывший арбитр КХЛ Андрей Коровкин объяснил отсутствие наказания игрока Юты, травмировавшего Александра Овечкина тем, что это действие было ненамеренным.
«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конек Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы. Нарушения правил, требующего удаления, не было допущено», – пояснил в беседе с Газета.ру Коровкин.
Он пояснил, что резонанс этой истории связан со статусом самого Овечкина в спортивном мире.
Ранее Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы, что помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.
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