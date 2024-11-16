Овечкин повторил рекорд 1968 года

Александр Овечкин (Фото: riamediabank.ru/Григорий Сысоев)
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, набрав 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39+. Российский хоккеист сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), набрав 20-е очко (10 голов + 10 передач) за сезон.
За всю историю Национальной хоккейной лиги добиться такого результата смог только Горди Хоу в 1968 году, когда набрал 20 очков в стартовых 16 играх в этой возрастной категории.
К тому же Александру Овечкину осталось забить 34 шайбы, чтобы побить рекорд хоккеиста Гретцки в 894 гола и стать лучшим снайпером НХЛ в истории. Сейчас российский нападающий занимает второе место в этой категории.
Ранее Гретцки заявил, что не сомневается в способности Александра Овечкина побить его рекорд. По мнению легендарного канадца, вопрос заключается лишь в том, когда именно он это сделает.
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К тому же Александру Овечкину осталось забить 34 шайбы, чтобы побить рекорд хоккеиста Гретцки в 894 гола и стать лучшим снайпером НХЛ в истории. Сейчас российский нападающий занимает второе место в этой категории.
Ранее Гретцки заявил, что не сомневается в способности Александра Овечкина побить его рекорд. По мнению легендарного канадца, вопрос заключается лишь в том, когда именно он это сделает.
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Данил Пономарев