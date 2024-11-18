Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 28 голов

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Российский форвард и капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы. Это помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.
Погоня российского нападающего за рекордом великого канадца, который ещё сравнительно недавно казался вечным, сейчас является одним из главных событий мирового спорта. Минувшей ночью Александр стал ещё на несколько шагов ближе к этому достижению. У Гретцки за карьеру 894 заброшенные шайбы, на счету Овечкина теперь 866 голов. То есть до повторения великого рекорда российскому хоккеисту осталось 28 раз поразить ворота соперника. Чтобы превзойти его, соответственно, нужно забросить на одну шайбу больше.
Если до начала сезона предполагалось, что рекорд покорится российскому нападающему только в чемпионате 2025/26 года, то теперь, учитывая форму, которую набрал Александр, и игру, которую он демонстрирует в свои 39 лет, специалисты считают, что он может сравняться и превзойти Гретцки уже в текущем сезоне. При сохранении прежней скорострельности Александр превзойдёт великого канадца в марте-апреле следующего года. Сейчас на его счету 13 заброшенных шайб в 17 матчах. Он делит звание лучшего бомбардира чемпионата с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Стоит отметить, что оба они провели на одну игру больше.
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Александр Бойцов