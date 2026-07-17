Бывший президент московского «Спартака» Червиченко прокомментировал заговор в пользу Аргентины на ЧМ-2026
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал бреднями рассуждения о существовании на чемпионате мира-2026 заговора в пользу сборной Аргентины. Об этом пишет Metaratings.ru.
В начале мирового первенства работа судей вызывала одобрение, но позже появились сомнения в их объективности. Червиченко не считает, что Аргентину специально подводят к победе. Утверждения о заговоре в пользу аргентинской команды — это «бредни сумасшедшего», добавил он.
Для российских болельщиков непривычно, что арбитры допускают множество нарушений и не применяют карточки. В чемпионате России судьи назначали бы по два-три пенальти и удаляли по два-три футболиста, а здесь этого не происходит, пояснил Червиченко.
В решающем матче турнира Аргентина встретится с Испанией. Игра пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси и начнётся в 22:00 по московскому времени. В этот же день, но в 00:00, Франция сыграет с Англией за бронзовые медали.
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