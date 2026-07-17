Шмаров оценил шансы Англии и Франции в матче за бронзу ЧМ-2026
Шмаров: у Франции состав сильнее, но фаворита нет
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о предстоящем матче за третье место чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам Шмарова, обе команды закономерно уступили в полуфиналах более сильным соперникам. Он отметил, что Испания полностью переиграла Францию, а Аргентина оказалась сильнее Англии практически по всем компонентам игры.
«Сборная Испании превзошла Францию по всем показателям. Испанцы закономерно и заслуженно вышли в финал. То же самое могу сказать про матч Англии и Аргентины. Аргентинцы переиграли англичан по всем параметрам», — заявил Шмаров.При этом бывший футболист считает, что по подбору игроков французская сборная выглядит интереснее английской. Однако, по его мнению, это не делает команду фаворитом предстоящего противостояния.
«У сборной Франции состав интереснее, чем у сборной Англии, но это не значит, что французы будут фаворитами в игре за третье место. Фаворита в этом матче нет», — подчеркнул Шмаров.Матч за третье место чемпионата мира между Англией и Францией состоится 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.