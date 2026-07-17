Шмаров оценил шансы Англии и Франции в матче за бронзу ЧМ-2026

17 июля 2026, 20:28

Шмаров: у Франции состав сильнее, но фаворита нет

Фото: Istock / efks

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о предстоящем матче за третье место чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам Шмарова, обе команды закономерно уступили в полуфиналах более сильным соперникам. Он отметил, что Испания полностью переиграла Францию, а Аргентина оказалась сильнее Англии практически по всем компонентам игры.





«Сборная Испании превзошла Францию по всем показателям. Испанцы закономерно и заслуженно вышли в финал. То же самое могу сказать про матч Англии и Аргентины. Аргентинцы переиграли англичан по всем параметрам», — заявил Шмаров.

«У сборной Франции состав интереснее, чем у сборной Англии, но это не значит, что французы будут фаворитами в игре за третье место. Фаворита в этом матче нет», — подчеркнул Шмаров.