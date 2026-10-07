Назвали главные события первого месяца сезона КХЛ

07 октября 2026, 13:36

Тренер Федоров назвал пять главных событий первого месяца сезона КХЛ

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Спортивный журналист и хоккейный тренер Дмитрий Федоров назвал главные события первого месяца регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. В интервью он отметил игру «Металлурга», проблемы «Авангарда», успешный старт «Нефтехимика» и «Торпедо», а также повышенное внимание к «Трактору».





По словам Федорова, среди наиболее заметных событий оказались выступление «Металлурга», связанные с командой пресс-конференции и отстранение главного тренера Андрея Разина, пишет «РБ Спорт». Также специалист выделил неудачный период «Авангарда», успешное начало сезона для «Нефтехимика» и относительно неплохие результаты «Барыса».



Отдельно Федоров отметил открытие новой арены в Нижнем Новгороде и убедительную игру «Торпедо». В числе главных тем месяца он также назвал ситуацию вокруг «Трактора», где обсуждались переход Владимира Ткачёва, судейство, работа Скотта Гордона, поражения на старте чемпионата и последующие победы команды.



Спикер связал большое количество инфоповодов с заметным ростом медийного освещения КХЛ. По его словам, в лиге стало больше инсайдов и обсуждений происходящего внутри команд, в том числе решений судей. Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 стартовал 5 сентября.





«Каждый день море событий. Плюс так получилось, что несколько классных игроков либо были без контрактов, либо оказались в каких-то скандальных ситуациях. Это тоже вызывало ажиотаж», — заключил Федоров.