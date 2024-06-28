Антон Миранчук отказался играть в любых российских клубах, кроме «Локомотива»

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В переговорах между ФК «Локомотив» и полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту вновь наступила пауза. Стороны пока не договорились о новой встрече.
«Третья встреча по обсуждению контракта ещё не назначена. Миранчуком интересовались другие российские клубы. Но до предложений дело не дошло, так как футболист дал понять, что не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива». 28-летний полузащитник рассматривает только лишь варианта: продлить контракт с «железнодорожниками» или продолжить карьеру за рубежом», – сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на собственные источники.Миранчук – воспитанник «Локомотива». Он провел за команду 217 официальных матчей, забив 51 гол и отдав 34 голевые передачи.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что клуб предложили футболисту контракт на два сезона с зарплатой 1,5 млн евро в год. Это в полтора раза меньше его предыдущего заработка. Сам спортсмен хочет получать по 2 млн евро в течение трёх лет.
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