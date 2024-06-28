В Дубне состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Звёзды футбола встретятся со спортсменами и болельщиками Дубны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев — капитан команды «Легенды футбола». Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА. 13 июля пятеро из них приедут в Дубну, чтобы сыграть с местными жителями на стадионе «Волна».
Проект «Выходи во двор» был запущен по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С момента запуска команда легенд провела более 30 матчей с любительскими командами Подмосковья.
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«Игру будут комментировать легендарный ведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. По доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Все желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии и выиграть призы», — поделились в пресс-службе.
Проект «Выходи во двор» был запущен по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С момента запуска команда легенд провела более 30 матчей с любительскими командами Подмосковья.
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Мира Полтева