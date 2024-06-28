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В Дубне состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор»

28 июня 2024, 16:28
Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Звёзды футбола встретятся со спортсменами и болельщиками Дубны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев — капитан команды «Легенды футбола». Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА. 13 июля пятеро из них приедут в Дубну, чтобы сыграть с местными жителями на стадионе «Волна».

«Игру будут комментировать легендарный ведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. По доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Все желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии и выиграть призы», — поделились в пресс-службе.



Проект «Выходи во двор» был запущен по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С момента запуска команда легенд провела более 30 матчей с любительскими командами Подмосковья.

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#выходи во двор
Бадминтонисты Подмосковья выиграли семь наград первенства РФ по спорту лиц с ПОДА
28 июня 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Все три золотые медали в копилку сборной Московской области положил Андрей Васин из Егорьевска: он показал лучшие результаты в одиночном, парном и смешанном разряде», — говорится в сообщении.
Серебряные награды завоевали подмосковные бадминтонистки Софья Кислова в одиночном разряде класса «SL4» и Анастасия Панченко в одиночных соревнованиях в классе «WH2». Кроме того, Софья Кислова вместе с ещё одной представительницей Подмосковья Ксенией Лонкиной завоевали бронзу в парном разряде среди девушек в классах «SL3-SU5».

А вторую бронзовую медаль подмосковной команды выиграли Дмитрий Ткачук и Андрей Кудинов в парном зачёте в классах «SL3-SL4».

По итогам первенства сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачёте. На первое место вышла сборная Чувашии, замкнула тройку лидеров команда Татарстана.

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В Дубне состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор»

Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду

В Подмосковье состоялся турнир «Содружество спецназа»
#спорт
#первенство
#инвалиды
#минспорта мо
#московская область
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Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду
28 июня 2024, 15:41

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Российские спортсмены, получившие допуск на Олимпийские игры, должны ехать в Париж.
Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Если есть возможность ехать и выступать, при наличии допуска надо это делать. Но ситуация непростая. Увы, ограничения в отношении российского спорта в последние годы вводят разные федерации. Всплывают какие-то дисквалификации. Вспомните, как в 2016-м в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро трепали нервы Юлии Ефимовой. Тогда ей не позволили выиграть золотую медаль. Но выбирать не приходится, повлиять на ситуацию мы не можем», – сказал Губерниев RT.
Он выразил надежду на то, что спортсмены, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Комментатор пообещал болеть за тех, кто получит право выступить на Играх.

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#олимпиада 2024
#игры
#спортсмены
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В Подмосковье состоялся турнир «Содружество спецназа»
28 июня 2024, 15:20

Фото: Артём Мишуков

В Красногорске прошел турнир «Содружество спецназа». Об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие прошло в преддверии Дня ветеранов боевых действий на лыжном стадионе имени Ивана Утробина.

На торжественной церемонии открытия выступили руководитель Главного управления Андрей Тагаев, заместитель руководителя ГУРБ Московской области — начальник Управления экономической безопасности Артём Черепякин, руководитель отделения «Офицеры России» городского округа Красногорск Алексей Клочков, Герой России Александр Головашкин и другие почётные гости.

«В соревнованиях участвовали три команды, в состав которых вошли более 20 сотрудников отделения специального назначения Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области. Наиболее захватывающим и зрелищным событием турнира стала эстафета. Участники надевали бронежилет, на голову — шлем, брали в руки автомат и на скорость преодолевали дистанцию. Затем им предстояло пронести 70-килограммовое колесо, перекантовать 200-килограммовую покрышку грузовика и быстро перенести «раненого» на расстояние 50 метров», — поделился корреспондент.

Также сотрудники спецназа состязались в личном первенстве по подтягиванию на турнике с дополнительным весом в 24 килограмма.

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#подмосковье
#красногорск
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#гурб
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Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде
28 июня 2024, 11:39

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде, осужденный за изнасилование ребенка, планирует принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщает CNN.
По словам генерального директора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта, он отбыл наказание по законам Великобритании и с момента возвращения не вызывает сомнений.

В 2014 году ван де Вельде встретил 12-летнюю девочку в соцсетях и вступил с ней в интимные отношения, несмотря на ее возраст. За это спортсмена приговорили к четырем годам тюремного заключения. Он отбывал срок в Великобритании и был потом экстрадирован на родину, где освободили.

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#сво
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Валерий Карпин продлил контракт со сборной России
28 июня 2024, 11:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.
Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.

«Здравствуйте, это Валера, главный тренер сборной. Еще на четыре года», — сказал Карпин в видео.
Карпин стал главным тренером сборной летом 2021 года и с марта 2022 года также работает в клубе «Ростов».

Под его руководством сборная России провела 18 матчей, выиграв 11 из них, сыграв вничью 6 раз и потерпев лишь одно поражение.

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Вице-президент АСА Хамзаев предположил, что у Чимаева тяжёлое отравление
27 июня 2024, 20:42

Фото: Istockphoto / RuslanShevchenko

Боец UFC Хамзат Чимаев снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил вице-президент международной лиги АСА Руслан Хамзаев. 22 июня Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии.
«Хамзат должен был биться в главном бою на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Но, к сожалению для фанатов ММА, он снялся с боя. Что произошло? Никто не знает. По крайней мере, информации по этому поводу мало. Слышал, что у него тяжёлое пищевое отравление. Хамзат госпитализирован. Его состояние проверяли очень дотошно. Медики подтвердили, что у него веская причина сняться», – сказал Хамзаев «РБ Спорт».
Он посоветовал Чимаеву взять паузу и при необходимости пройти полный курс лечения, чтобы вернуться в ММА полностью готовым.

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Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту

Стало известно о предложении «Спартаку» приобрести вратаря Ломаева

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#спорт
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#здоровье
#отравление
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Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
27 июня 2024, 20:26

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Работа в московском «Спартаке» пошла на пользу главному тренеру «Гранады» Гильермо Абаскалю. Сейчас он может вернуть команду в «Ла Лигу». Такую оценку дал журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина.
«Абаскаль – хороший, квалифицированный тренер. Работа в «Спартаке» определённо пошла ему на пользу. Думаю, он набрался там опыта, прогрессировал. Надеюсь, что в «Гранаде» он будет работать успешно. На мой взгляд, Абаскаль способен вернуть команду в «Ла Лигу», – сказал Эспина в беседе с «РБ Спорт».
Испанский специалист работал в московском «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством команда завоевала бронзу РПЛ.

19 июня Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду», которая в прошедшем сезоне вылетела в «Сегунду».

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В Волоколамске прошла зарядка для долголетов
27 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске провели зарядку для людей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло на свежем воздухе, рядом с Дворцом спорта «Лама». В нём приняли участие десятки жителей Волоколамска, которые являются участниками губернаторской программы «Активное долголетие». Они присоединились к Межрегиональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».

«Разминку провёл Данила Варичев — кандидат в мастера спорта по футболу, игрок сборной России U-18. Он не только провёл разминку профессионально, но и с энтузиазмом поддержал участников в спортивных упражнениях. Данила не только показал важность физической активности, но и вдохновил участников на занятия спортом», — поделились в пресс-службе.

Каждый участник акции получил в подарок футболку с логотипом проекта «Активное долголетие». Это символический жест, который подчёркивает важность участия в проекте и отмечает вклад каждого в создание здорового и активного образа жизни.

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Стало известно о предложении «Спартаку» приобрести вратаря Ломаева
27 июня 2024, 17:03

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Московскому «Спартаку» предложили приобрести 25-летнего вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
Однако столичный клуб сейчас рассматривает кандидатуры более опытных голкиперов, сообщает Metaratings.ru.
«При этом «Спартак» пока не заинтересован в подписании 37-летнего Сослана Джанаева, последним клубом которого была «Балтика», и его ровесника Антона Шунина», – уточняет издание.
Ломаев – воспитанник академии «Чертаново», выступает за «Крылья Советов» с лета 2020-го. Соглашение голкипера с «Крыльями» действует до июня будущего года. На его счету – 100 матчей за самарскую команду, 122 пропущенных мяча и 30 матчей «на ноль».

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#футбол
#спартак
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