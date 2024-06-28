Показ Евро-2024 в России собрал большой рейтинг, несмотря на недовольство экспертов

Фото: iStock / FotografieLink
Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов раскритиковал показ на телеканале «Матч ТВ» игр чемпионата Европы по футболу 2024 года. По его словам, сейчас не время транслировать турниры, куда не допущены российские команды. К нему присоединились и другие эксперты, а также депутаты.
Однако рейтинги говорят о том, что даже без участия отечественной сборной телеканал собирает большие просмотры.
Лишь одна трансляция матча собрала рейтинг менее 1,6 – игра Словении и Дании в воскресенье, 16 июня. Зато рейтинг у следующего матча – между Англией и Сербией – вырос до 1,7.
В последний раз такой успех телеканал продемонстрировал во время чемпионата мира 2022.
Читайте также:
Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду
Валерий Карпин продлил контракт со сборной России
Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
«Все 17 встреч, которые показывал «Матч ТВ» с 14 по 23 июня, попали в топ-100 самых рейтинговых трансляций в категории «Россия 4+» в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Наиболее рейтинговая пара первых двух туров – Испания и Италия. Среди самой массовой аудитории (4+) она показала результат в 2,3 при доле в 14,1. То есть, каждый седьмой зритель в стране, включивший в четверг вечером телевизор, смотрел эту игру», – сообщает Metaratings.ru на основе данных Mediascope.
Лишь одна трансляция матча собрала рейтинг менее 1,6 – игра Словении и Дании в воскресенье, 16 июня. Зато рейтинг у следующего матча – между Англией и Сербией – вырос до 1,7.
В последний раз такой успех телеканал продемонстрировал во время чемпионата мира 2022.
Читайте также:
Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду
Валерий Карпин продлил контракт со сборной России
Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
Лора Луганская