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Показ Евро-2024 в России собрал большой рейтинг, несмотря на недовольство экспертов

28 июня 2024, 17:15
Фото: iStock / FotografieLink

Фото: iStock / FotografieLink

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов раскритиковал показ на телеканале «Матч ТВ» игр чемпионата Европы по футболу 2024 года. По его словам, сейчас не время транслировать турниры, куда не допущены российские команды. К нему присоединились и другие эксперты, а также депутаты.
Однако рейтинги говорят о том, что даже без участия отечественной сборной телеканал собирает большие просмотры.
«Все 17 встреч, которые показывал «Матч ТВ» с 14 по 23 июня, попали в топ-100 самых рейтинговых трансляций в категории «Россия 4+» в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Наиболее рейтинговая пара первых двух туров – Испания и Италия. Среди самой массовой аудитории (4+) она показала результат в 2,3 при доле в 14,1. То есть, каждый седьмой зритель в стране, включивший в четверг вечером телевизор, смотрел эту игру», – сообщает Metaratings.ru на основе данных Mediascope.


Лишь одна трансляция матча собрала рейтинг менее 1,6 – игра Словении и Дании в воскресенье, 16 июня. Зато рейтинг у следующего матча – между Англией и Сербией – вырос до 1,7.

В последний раз такой успех телеканал продемонстрировал во время чемпионата мира 2022.

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#футбол
#чемпионат европы
#телевидение
#матч
Бадминтонисты Подмосковья выиграли семь наград первенства РФ по спорту лиц с ПОДА
28 июня 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Все три золотые медали в копилку сборной Московской области положил Андрей Васин из Егорьевска: он показал лучшие результаты в одиночном, парном и смешанном разряде», — говорится в сообщении.
Серебряные награды завоевали подмосковные бадминтонистки Софья Кислова в одиночном разряде класса «SL4» и Анастасия Панченко в одиночных соревнованиях в классе «WH2». Кроме того, Софья Кислова вместе с ещё одной представительницей Подмосковья Ксенией Лонкиной завоевали бронзу в парном разряде среди девушек в классах «SL3-SU5».

А вторую бронзовую медаль подмосковной команды выиграли Дмитрий Ткачук и Андрей Кудинов в парном зачёте в классах «SL3-SL4».

По итогам первенства сборная Московской области заняла второе место в общекомандном зачёте. На первое место вышла сборная Чувашии, замкнула тройку лидеров команда Татарстана.

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В Дубне состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор»
28 июня 2024, 16:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Звёзды футбола встретятся со спортсменами и болельщиками Дубны. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Филимонов и Дмитрий Аленичев — капитан команды «Легенды футбола». Дмитрий Аленичев — победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА. 13 июля пятеро из них приедут в Дубну, чтобы сыграть с местными жителями на стадионе «Волна».

«Игру будут комментировать легендарный ведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. По доброй традиции футболисты из команды легенд проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных футбольных секций. Все желающие смогут поучаствовать в автограф-сессии и выиграть призы», — поделились в пресс-службе.

Проект «Выходи во двор» был запущен по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С момента запуска команда легенд провела более 30 матчей с любительскими командами Подмосковья.

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Комментатор Губерниев призвал допущенных спортсменов ехать на Олимпиаду
28 июня 2024, 15:41

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Российские спортсмены, получившие допуск на Олимпийские игры, должны ехать в Париж.
Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Если есть возможность ехать и выступать, при наличии допуска надо это делать. Но ситуация непростая. Увы, ограничения в отношении российского спорта в последние годы вводят разные федерации. Всплывают какие-то дисквалификации. Вспомните, как в 2016-м в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро трепали нервы Юлии Ефимовой. Тогда ей не позволили выиграть золотую медаль. Но выбирать не приходится, повлиять на ситуацию мы не можем», – сказал Губерниев RT.
Он выразил надежду на то, что спортсмены, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Комментатор пообещал болеть за тех, кто получит право выступить на Играх.

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#олимпиада 2024
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#спортсмены
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В Подмосковье состоялся турнир «Содружество спецназа»
28 июня 2024, 15:20

Фото: Артём Мишуков

В Красногорске прошел турнир «Содружество спецназа». Об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие прошло в преддверии Дня ветеранов боевых действий на лыжном стадионе имени Ивана Утробина.

На торжественной церемонии открытия выступили руководитель Главного управления Андрей Тагаев, заместитель руководителя ГУРБ Московской области — начальник Управления экономической безопасности Артём Черепякин, руководитель отделения «Офицеры России» городского округа Красногорск Алексей Клочков, Герой России Александр Головашкин и другие почётные гости.

«В соревнованиях участвовали три команды, в состав которых вошли более 20 сотрудников отделения специального назначения Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области. Наиболее захватывающим и зрелищным событием турнира стала эстафета. Участники надевали бронежилет, на голову — шлем, брали в руки автомат и на скорость преодолевали дистанцию. Затем им предстояло пронести 70-килограммовое колесо, перекантовать 200-килограммовую покрышку грузовика и быстро перенести «раненого» на расстояние 50 метров», — поделился корреспондент.

Также сотрудники спецназа состязались в личном первенстве по подтягиванию на турнике с дополнительным весом в 24 килограмма.

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Изнасиловавший ребенка волейболист примет участие в Олимпиаде
28 июня 2024, 11:39

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде, осужденный за изнасилование ребенка, планирует принять участие в Олимпиаде. Об этом сообщает CNN.
По словам генерального директора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта, он отбыл наказание по законам Великобритании и с момента возвращения не вызывает сомнений.

В 2014 году ван де Вельде встретил 12-летнюю девочку в соцсетях и вступил с ней в интимные отношения, несмотря на ее возраст. За это спортсмена приговорили к четырем годам тюремного заключения. Он отбывал срок в Великобритании и был потом экстрадирован на родину, где освободили.

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Валерий Карпин продлил контракт со сборной России
28 июня 2024, 11:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.
Соглашение рассчитано на четыре года, сообщила пресс-служба сборной, опубликовав видео с 55-летним тренером.

«Здравствуйте, это Валера, главный тренер сборной. Еще на четыре года», — сказал Карпин в видео.
Карпин стал главным тренером сборной летом 2021 года и с марта 2022 года также работает в клубе «Ростов».

Под его руководством сборная России провела 18 матчей, выиграв 11 из них, сыграв вничью 6 раз и потерпев лишь одно поражение.

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Вице-президент АСА Хамзаев предположил, что у Чимаева тяжёлое отравление
27 июня 2024, 20:42

Фото: Istockphoto / RuslanShevchenko

Боец UFC Хамзат Чимаев снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил вице-президент международной лиги АСА Руслан Хамзаев. 22 июня Чимаев должен был драться с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии.
«Хамзат должен был биться в главном бою на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Но, к сожалению для фанатов ММА, он снялся с боя. Что произошло? Никто не знает. По крайней мере, информации по этому поводу мало. Слышал, что у него тяжёлое пищевое отравление. Хамзат госпитализирован. Его состояние проверяли очень дотошно. Медики подтвердили, что у него веская причина сняться», – сказал Хамзаев «РБ Спорт».
Он посоветовал Чимаеву взять паузу и при необходимости пройти полный курс лечения, чтобы вернуться в ММА полностью готовым.

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Испанский журналист Эспина оценил шансы Абаскаля вернуть «Гранаду» в элиту
27 июня 2024, 20:26

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Работа в московском «Спартаке» пошла на пользу главному тренеру «Гранады» Гильермо Абаскалю. Сейчас он может вернуть команду в «Ла Лигу». Такую оценку дал журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина.
«Абаскаль – хороший, квалифицированный тренер. Работа в «Спартаке» определённо пошла ему на пользу. Думаю, он набрался там опыта, прогрессировал. Надеюсь, что в «Гранаде» он будет работать успешно. На мой взгляд, Абаскаль способен вернуть команду в «Ла Лигу», – сказал Эспина в беседе с «РБ Спорт».
Испанский специалист работал в московском «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством команда завоевала бронзу РПЛ.

19 июня Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду», которая в прошедшем сезоне вылетела в «Сегунду».

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#тренер
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В Волоколамске прошла зарядка для долголетов
27 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске провели зарядку для людей старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие прошло на свежем воздухе, рядом с Дворцом спорта «Лама». В нём приняли участие десятки жителей Волоколамска, которые являются участниками губернаторской программы «Активное долголетие». Они присоединились к Межрегиональной физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов».

«Разминку провёл Данила Варичев — кандидат в мастера спорта по футболу, игрок сборной России U-18. Он не только провёл разминку профессионально, но и с энтузиазмом поддержал участников в спортивных упражнениях. Данила не только показал важность физической активности, но и вдохновил участников на занятия спортом», — поделились в пресс-службе.

Каждый участник акции получил в подарок футболку с логотипом проекта «Активное долголетие». Это символический жест, который подчёркивает важность участия в проекте и отмечает вклад каждого в создание здорового и активного образа жизни.

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