«Аргентина играла грязно»: Владимир Пономарёв оценил финал ЧМ-2026

20 июля 2026, 20:00

Бывший футболист сборной СССР считает победу Испании на ЧМ заслуженной

Фото: Istock / efks

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его мнению, решающий матч турнира получился не самым зрелищным из-за игры аргентинской команды. Пономарёв отметил, что ещё до финала считал Испанию фаворитом встречи, поскольку, по его мнению, Аргентина подошла к матчу не в лучшей форме.





«Я говорил, что Испания выиграет, потому что Аргентина выдохлась. Месси было сложно играть в 39 лет. Он сотворил чудо, сказку, но его не хватило на финал», — заявил бывший футболист.

«Финал оказался скучноватым, но это из-за аргентинцев и отсутствия ударов у них. Вместо этого они играли грязно, грубо, пытались вывести испанцев из себя. Не получилось, поэтому Испания заслуженно победила», — сказал он.