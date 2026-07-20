«Аргентина играла грязно»: Владимир Пономарёв оценил финал ЧМ-2026
Бывший футболист сборной СССР считает победу Испании на ЧМ заслуженной
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его мнению, решающий матч турнира получился не самым зрелищным из-за игры аргентинской команды. Пономарёв отметил, что ещё до финала считал Испанию фаворитом встречи, поскольку, по его мнению, Аргентина подошла к матчу не в лучшей форме.
«Я говорил, что Испания выиграет, потому что Аргентина выдохлась. Месси было сложно играть в 39 лет. Он сотворил чудо, сказку, но его не хватило на финал», — заявил бывший футболист.По словам Пономарёва, аргентинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот, из-за чего рассчитывать на победу было сложно. Он также считает, что команда пыталась компенсировать это жёсткой игрой.
«Финал оказался скучноватым, но это из-за аргентинцев и отсутствия ударов у них. Вместо этого они играли грязно, грубо, пытались вывести испанцев из себя. Не получилось, поэтому Испания заслуженно победила», — сказал он.Финал чемпионата мира завершился победой сборной Испании со счётом 1:0. Единственный мяч в дополнительное время забил Ферран Торрес, принеся своей команде второй титул чемпионов мира в истории.