Аргентина подала жалобу в ФИФА после скандала в матче с Марокко на Олимпиаде

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) после скандального матча с Марокко на турнире Олимпийских игр. В ней содержатся требования принять меры к обеспечению безопасности участников соревнований.
Документ опубликован пресс-службой AFA. В игре с Марокко к основному времени матча было добавлено 15 минут из=за постоянных остановок игры, в том числе из-за непристойного поведения аргентинских болельщиц на трибунах, которые выражали симпатии любимой команде топлес.
На 106-й минуте матча Аргентина забила второй мяч, тем самым сделав счёт ничейным — 2:2. Это вызвало бурю негодования марокканских болельщиков. В аргентинцев полетели бутылки и петарды, а некоторые разгорячённые фанаты выбежали на поле. Судья увёл футболистов в подтрибунное помещение, так как находиться на газоне становилось небезопасно.
Однако финальный свисток ещё не прозвучал и формально матч не был закончен. Его решили продолжить только через два часа. Футболистам дали время размяться, но играть им по сути не пришлось. После трёх минут видео-просмотров арбитры VAR (видео-рефери - прим. ред.) определили, что в момент взятия ворот игрок сборной Аргентины находился в положении «вне игры» и гол аргентинцев был отменён. Судья дал финальный свисток, который зафиксировал сенсационную победу Марокко 2:1.
AFA выразила протест в связи с неподобающим поведением марокканских болельщиков, а также потребовала от ФИФА и организаторов Олимпиады принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников матчей.
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На 106-й минуте матча Аргентина забила второй мяч, тем самым сделав счёт ничейным — 2:2. Это вызвало бурю негодования марокканских болельщиков. В аргентинцев полетели бутылки и петарды, а некоторые разгорячённые фанаты выбежали на поле. Судья увёл футболистов в подтрибунное помещение, так как находиться на газоне становилось небезопасно.
Однако финальный свисток ещё не прозвучал и формально матч не был закончен. Его решили продолжить только через два часа. Футболистам дали время размяться, но играть им по сути не пришлось. После трёх минут видео-просмотров арбитры VAR (видео-рефери - прим. ред.) определили, что в момент взятия ворот игрок сборной Аргентины находился в положении «вне игры» и гол аргентинцев был отменён. Судья дал финальный свисток, который зафиксировал сенсационную победу Марокко 2:1.
AFA выразила протест в связи с неподобающим поведением марокканских болельщиков, а также потребовала от ФИФА и организаторов Олимпиады принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников матчей.
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Александр Бойцов