«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Испании

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Телеканал «Матч ТВ» заключил контракт на трансляцию чемпионата Испании, сообщили на официальном сайте телеканала.
Телеканал «Матч ТВ» стал обладателем прав на трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу, которые будут проходить с сезона 2024/2025.
15 августа стартует новый сезон чемпионата Испании. В турнире примет участие полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян, который будет выступать за «Реал Сосьедад».
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«Соглашение заключено на следующие семь сезонов. Контракт также включает медиаправа на второй испанский дивизион — Сегунду (LALIGA HYPERMOTION). Таким образом, весь испанский футбол будет вновь доступен для зрителей «Матч ТВ» — помимо чемпионата Испании, каналы холдинга продолжат показывать игры за Кубок Испании и Суперкубок страны», — говорится в публикации.
15 августа стартует новый сезон чемпионата Испании. В турнире примет участие полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян, который будет выступать за «Реал Сосьедад».
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Мира Полтева