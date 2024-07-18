«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Испании

Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа тяжелоатлета Уэса Киттса из США после того, как в его допинг-пробе нашли запрещенный препарат метилгексанамин, однако несмотря на это он сможет выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Федерации тяжелой атлетики США. ITA посчитало, что Киттс использовал допинг непреднамеренно.