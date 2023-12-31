«Арсенал» проиграл второй матч в английском чемпионате и больше не лидирует

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«Арсенал» проиграл второй матч подряд в английской премьер-лиге и потерял шанс возглавить турнирную таблицу.
РИА Новости пишет, что «Фулхэм» обыграл «Арсенал» в матче 20-го тура английского чемпионата.
Встреча в Лондоне состоялась на домашней арене «Фулхэма» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Среди отличившихся игроков Рауль Хименес и Бобби Рид, в составе гостей результат показал Букайо Сака.
«Арсенал» (40 очков) проиграл уже второй матч подряд и занял четвертое место в турнирной таблице.
В данный момент лидером является «Ливерпуль», у которого есть матч в запасе. »Фулхэм» (24) завершил серию из трёх поражений и занимает 13 место.
В другом матче дня «Тоттенхэм» одержал победу дома над «Борнмутом».
Ранее сообщалось, что актёр Ярослав Могильников, снявшийся в популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину с просьбой принять его в национальную команду. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале сборной.
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Встреча в Лондоне состоялась на домашней арене «Фулхэма» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Среди отличившихся игроков Рауль Хименес и Бобби Рид, в составе гостей результат показал Букайо Сака.
В данный момент лидером является «Ливерпуль», у которого есть матч в запасе. »Фулхэм» (24) завершил серию из трёх поражений и занимает 13 место.
В другом матче дня «Тоттенхэм» одержал победу дома над «Борнмутом».
Ранее сообщалось, что актёр Ярослав Могильников, снявшийся в популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину с просьбой принять его в национальную команду. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале сборной.
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Мария Фирсова