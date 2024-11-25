Аршавин оценил перспективы сборной России на 2025 год

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о товарищеских матчах национальной команды в этом году и оценил ее перспективы на 2025 год. По его словам, для него они туманны, так как все зависит от политической ситуации.
«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.Футболист подчеркнул, что с такими командами, как сборная Брунея, следует играть не чаще одного раз в год, чтобы событие не превращалось в фарс и не теряло своей приятной атмосферы.
«Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — отметил он.Читайте также:
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