Спиряков оценил возможный матч сборной России против Медиалиги

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Футбольный блогер Спиряков назвал утопией возможный матч сборной России против Медиалиги, отметив, что выгоду из игры сможет получить только команда Медийной футбольной лиги. Национальная сборная, по его мнению, ни в случае поражения, ни в случае победы не получит никаких бенефитов от матча.
«Если сборная России проиграет Медиалиге, то это будет позор для всей страны. Зритель точно воспримет это именно так. В случае победы для сборной не будет никаких бенефитов. Не будет такого, что все скажут: «Красавчики, победили блогеров». Нет такой ситуации, при которой сборная будет в выигрыше от этого матча», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.Спиряков подчеркнул, что матч российской сборной и Медиалиги — утопия. Такая игра интересна и найдет зрителей, считает он, но может состояться лишь в формате «продуманного шоу».
«Думаю, что игроки Медиалиги играли бы в матче против сборной России, как в последний раз. Поэтому многие опасаются травм», — заключил блогер.Читайте также:
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