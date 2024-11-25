Футболист Черников раскрыл, кто из иностранцев является наибольшим провокатором

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Полузащитник ФК «Краснодар» и российской сборной по футболу Александр Черников заявил, что наибольшими провокаторами в чемпионате России являются иностранцы, а особенно латиноамериканцы. По его словам, их вспыльчивость и агрессивность заметна даже на тренировках.
«Не помню, что это был за матч, но я с кем-то из иностранцев словесно цеплялся. Вообще иностранные игроки — большие провокаторы, особенно латиноамериканцы — они вспыльчивые, агрессивные. Это даже на тренировках заметно», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».Однако Черников также отметил, что провокация — это часть игры, тонкости и хитрости для воздействия на противника. Он также признался, что и сам порой прибегает к таким методам.
Ранее бывший защитник ФК «Ростов» и сборной Исландии по футболу Рагнар Сигурддсон признался в любви к русскому народу и назвал Москву одним из лучших городов мира. По его словам, в декабре он запланировал свадьбу в российской столице.
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