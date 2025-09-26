Аршавин подал иск в суд к Барановской на снижение алиментов

26 сентября 2025, 17:12

РИА Новости: Аршавин подал в суд на снижение алиментов для Юлии Барановской

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской с требованием изменить размер алиментов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.