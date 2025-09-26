Аршавин подал иск в суд к Барановской на снижение алиментов
РИА Новости: Аршавин подал в суд на снижение алиментов для Юлии Барановской
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской с требованием изменить размер алиментов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.
Соответствующее заявление уже поступило в инстанцию. Рассмотрение дела назначили на 9 октября 2025 года.
Аршавин и Барановская встречались почти девять лет. Их отношения не зарегистрировали, но у бывших партнёров есть трое общих детей.
Информацию о том, что спортсмен добивался изменения алиментов, обнародовали также весной 2020 года.
Читайте также: