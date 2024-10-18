Аршавин: Цифровизация футбола будет происходить быстрее

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Бывший полузащитник сборной России, амбассадор Российского футбольного союза Андрей Аршавин прокомментировал форматы медиа-освещения футбольных матчей и отметил, что цифровизация этого вида спорта будет только ускоряться со временем.
«Я за классический подход. Как футболист, я бы не хотел, чтобы в раздевалку заходили журналисты. Но это касается тех матчей, когда ты играешь за деньги, трофеи, титулы. Когда мы участвуем в Матче легенд, и спортивная составляющая не первостепенна, журналисты сидят рядом с нами в раздевалке, а рядом тренер даёт установку. Интеграция информационных технологий и медиа в игру, процесс матча, жизнь команды будет неотвратимо увеличиваться. Цифровизация футбола как спорта номер один в мире будет происходить быстрее», – приводит Metaratings.ru слова Аршавина.
Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.
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