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Аршавин: Цифровизация футбола будет происходить быстрее

18 октября 2024, 18:36
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший полузащитник сборной России, амбассадор Российского футбольного союза Андрей Аршавин прокомментировал форматы медиа-освещения футбольных матчей и отметил, что цифровизация этого вида спорта будет только ускоряться со временем.


«Я за классический подход. Как футболист, я бы не хотел, чтобы в раздевалку заходили журналисты. Но это касается тех матчей, когда ты играешь за деньги, трофеи, титулы. Когда мы участвуем в Матче легенд, и спортивная составляющая не первостепенна, журналисты сидят рядом с нами в раздевалке, а рядом тренер даёт установку. Интеграция информационных технологий и медиа в игру, процесс матча, жизнь команды будет неотвратимо увеличиваться. Цифровизация футбола как спорта номер один в мире будет происходить быстрее», – приводит Metaratings.ru слова Аршавина.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.

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#футболист
#спорт
Гаджиев: «Краснодар» и «Спартак» примерно одного потенциала
18 октября 2024, 18:44

Фото: iStock/matimix

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге, отметив, что команды почти равны по уровню потенциала.
«Обе команды примерно одного потенциала, нельзя сказать, что кто-то заметно сильнее. «Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Москвичи здорово смотрелись в Санкт-Петербурге в матче против «Зенита». И в игре против «Динамо» «Спартак» выглядел убедительно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Он добавил, что в этом матче многое будет зависеть от лидеров команд.

Напомним, матч «Краснодара» и «Спартака» в рамках тура РПЛ состоится в субботу, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявлял, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.

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#спартак
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#краснодар
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#футбол
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Тарханов раскрыл, кто поборется за чемпионство в РПЛ
Тарханов заявил о борьбе за чемпионства в РПЛ шести команд
18 октября 2024, 18:26

Фото: iStock/FotografieLink

Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.
«За чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», – спрогнозировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.

Напомним, в настоящее время в турнирной таблице РПЛ после 11 туров «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 27 очков и занимают первое и второе места соответственно.

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами. Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».

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#спорт
#рпл
#игры
#футбол
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Можайские спортсмены завоевали бронзу открытого турнира по баскетболу
18 октября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.

Третье место заняла команда Можайского городского округа на открытом региональном турнире по баскетболу среди юношей 2009 года рождения и младше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всего участие в соревнованиях приняли пять команд из Можайска, Вязём, Калуги, Краснознаменска и Солнечногорска. Турнир проводился по круговой системе, где каждая команда смогла сыграть друг с другом», — отмечается в сообщении.
Победу на турнире одержала калужская команда. На вторую ступень пьедестала поднялись ребята из Солнечногорска, а третье призовое место досталось можайской команде.

Отмечается, что турнир проходит в можайском дворце спорта «Багратион». Главным судьёй соревнований был Сергей Ладысов — тренер, воспитавший не одно поколение спортсменов.

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#баскетбол
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Юная каратистка из Королёва завоевала золото турнира «Кубок мужества»
18 октября 2024, 16:35

Ульяна Москаленко (Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв)

Золотую медаль завоевала на международном турнире по карате «Кубок мужества» воспитанница королёвской спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Ульяна Москаленко, сообщает пресс-служба администрации городского округа Королёв.
«Ульяна Москаленко показала прекрасный уровень подготовки и завоевала первое место в категории «ката», — говорится в сообщении.
Турнир по карате «Кубок мужества» проходил в столице республики Беларусь Минске. Участие в соревнованиях приняли белорусские и российские спортсмены, а также каратисты из Объединённых Арабских Эмиратов. Соревнованиях проводились в индивидуальных и командных комплексах (ката) и в контактном виде (кумите).

Спортшкола «Металлист» в Королёве уже более 20 лет проводит занятия по карате, самбо, тхэквондо, дзюдо и хоккею. Воспитанники школы участвуют в соревнованиях самого высокого уровня.

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#медаль
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Подмосковные пловцы завоевали медали чемпионата Центрального округа Росгвардии
18 октября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по плаванию, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Золотую медаль турнира выиграла сотрудница Управления вневедомственной охраны Московской области прапорщик полиции Алина Бордей. Она пришла первой в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин. А бронзовую награду подмосковная команда завоевала в эстафете», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой результат позволил сборной Московской области занять третье место в общекомандном зачёте.

Чемпионат проводился в Москве, в нём приняли участие более 100 человек из 23 команд.

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#росгвардия
#чемпионат
#плавание
#медали
#московская область
#подмосковье
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Фигуристка Юлия Липницкая ушла от мобилизованного на СВО мужа и втайне родила от тренера: кто стал отцом ребенка
18 октября 2024, 12:25

Юлия Липницкая (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая тайно стала матерью во второй раз. Фигуристка успешно скрывала свою беременность даже от самых внимательных подписчиков. Кто стал отцом второго наследника спортсменки и что известно о ее супруге, проходящем службу в зоне проведения СВО, расскажет «Радио 1».

Новый возлюбленный Липницкой


Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов( соцсети Д.Михайлова)

Около трех недель назад чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Отец ребенка — тренер фигуристки Александры Трусовой — Дмитрий Михайлов, что стало неожиданностью для поклонников чемпионки. Оказалось, что Юлия рассталась с Владиславом Тарасенко в этом году, а в июне вышла замуж за хореографа. Свадьба влюбленных прошла летом в престижном заведении на Рублевском шоссе, молодожены пригласили на торжество только самых близких людей.

«О личной жизни нового супруга Липницкой известно немногое. Так, в мае 2021 года Дмитрий делился с подписчиками, что сделал предложение руки и сердца фигуристке Екатерине Пушкаш. Спортсменка ответила ему «да», однако до бракосочетания, похоже, дело не дошло, хоть в 2022-м они еще были вместе», — говорится в публикации StarHit.

Предполагается, что Михайлов изменил планы на личную жизнь после того, как поработал на одном катке с Липницкой. Так, их служебный роман завершился свадьбой.


Бывший муж и дочь Юлии Липницкой


Юлия Липницкая (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Фигурист Владислав Тарасенко, являющийся бывшем мужем спортсменки, в настоящее время находится на СВО. Тарасенко и Липницкая вместе тренировалась в группе Этери Тутберидзе. 27 июня 2020 года у пары родилась дочь Каталина. Осенью 2022 года Тарасенко был призван для прохождения службы для участия в СВО.

Экс-спортсмен служит в Запорожской области в качестве гранатометчика, пишут СМИ. Прежде информацию о том, что спортсмен был мобилизован, подтвердил Евгений Плющенко.
«Влад действительно подпал под мобилизацию. Сказал, что будет защищать Отечество. Связи напрямую с ним нет, общаемся через Юлю», — приводит слова фигуриста издание РИА Новости.


Липницкая работает тренером в академии Плющенко


К команде Плющенко Липницкая присоединилась в 2020 году. У нее есть собственная группа в школе олимпийского чемпиона. В августе 2024-го 17-летнюю фигуристку Варвару Горобченко, тренировавшуюся в школе «Ангелы Плющенко» в группе Юлии Липницкой, дисквалифицировали на пять лет за употребление запрещенных препаратов.

При этом сам Плющенко опубликован пост, в котором заверяет, что спортсменка покинула команду до вынесения решения о дисквалификации.

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Путин одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР
Путин одобрил кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета
17 октября 2024, 22:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин разрешил министру спорта Михаилу Дегтяреву участвовать в выборах руководителя Олимпийского комитета РФ. Глава государства поддержал это решение на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
В ходе заседания президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил Дегтярева на должность главы Олимпийского комитета РФ. Дегтярев, в свою очередь, заявил о готовности претендовать на этот пост.
«Да, хорошо, я в целом поддерживаю», — процитировал Путина ТАСС.

Путин отметил, что если министр спорта возглавит Олимпийский комитет, то у него, как у человека, одновременно занимающего две важные должности, появятся дополнительные возможности и полномочия для работы с регионами и федерациями.
«Поэтому я считаю возможным поддержать предложение Шамиля Анвяровича», — заключил президент.

Путин ранее сообщил, что в России регулярно занимаются спортом около 76 миллионов человек, что составляет почти 57% от общей численности населения. Президент подчеркнул, что это число нужно увеличить. В ходе обсуждения Владимир Путин также пообещал, что власти приложат больше усилий, чтобы повысить доступность спортивных занятий для граждан России.

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Власти России приложат усилия для повышения доступности спорта, заявил Путин
Путин: власти приложат усилия для повышения доступности спорта
17 октября 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Власти России будут прилагать больше усилий для повышения доступности занятий спортом для граждан. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе презентации новых спортивных объектов.
Глава государства подчеркнул важность повышения доступности массового спорта и массовых спортивных движений. Власти будут и дальше работать в этих направлениях, в том числе над созданием условий для эффективной подготовки профессиональных спортсменов.

Путин выразил уверенность, что добиться поставленных целей поможет сплочённая работа представителей бизнеса, власти и общества.

Также президент отметил, что около 76 миллионов россиян систематически занимаются спортом. Это около 57% всего населения России. По его словам, на показатель влияет модернизация и строительство новых спортивных объектов, а также выпуск отечественной экипировки.

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#строительство
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Путин рассказал, сколько жителей России занимаются спортом
Путин заявил, что почти 57% россиян систематически занимаются спортом
17 октября 2024, 21:08

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин заявил, что в России систематически занимаются спортом около 76 млн человек — это почти 57% населения. Такое заявление глава государства сделал 17 октября в Уфе, где открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Владимир Путин подчеркнул, что число занимающихся спортом людей нужно увеличивать.
«Сейчас таких людей у нас порядка 76 млн человек. Это почти 57% граждан, здесь нам есть, куда расти», — цитирует президента ТАСС.

В этот четверг Путин участвует в презентации новых спортивных объектов, которые открыли в регионах России в этом году. Например, в Уфе открылся комплекс для гребного слалома, в Нефтекамске — новый спортивный комплекс «Амфибия», в Перми — многофункциональный спорткомплекс «Энергия». А в Дзержинске Нижегородской области запустили региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

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