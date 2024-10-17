Глушаков озвучил, что хотел бы изменить касательно российского футбола

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.
«Сейчас хотелось бы, чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах. Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но всё равно руководители РФС — молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности. В остальном у нас всё есть. Поля, мячи, все хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», — приводит «РБ Спорт» комментарий Глушакова.
Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.
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