Тарханов раскрыл, кто поборется за чемпионство в РПЛ

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил о том, что в чемпионской гонке за титул победителя РПЛ будут бороться шесть команд.
«За чемпионство в РПЛ будут бороться шесть команд. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», – спрогнозировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.
Напомним, в настоящее время в турнирной таблице РПЛ после 11 туров «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 27 очков и занимают первое и второе места соответственно.
Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами. Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».
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