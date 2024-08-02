Арт-директор церемонии открытия ОИ-2024 в Париже рассказал об угрозах убийством

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Прокуратура Парижа начала расследование по делу о травле в интернете арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жоли. Он рассказал полицейским, что регулярно получает оскорбления и угрозы смертью.
Об этом сообщил телеканал BFMTV в пятницу, 2 августа, со ссылкой на информацию, полученную от ведомства. Жоли подал соответствующую жалобу 30 июля после получения им в социальных сетях сообщений с оскорблениями и угрозами смертью. Он заявил, что причиной травли стала его сексуальная ориентация и ошибочное предположение авторов оскорбительных и угрожающих посланий о его израильских корнях.
Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля. Огромное количество людей во всём мире выразило возмущение пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленная трансгендерами и представителями ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК затем были вынуждены принести извинения тем, кого оскорбило данное действо.
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