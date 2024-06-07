Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается

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Полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.
«Вендел – невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод. Я восхищаюсь им», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Артур.
Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признавался, что гордится командой, а завоевание серебра в РПЛ считает большим событием, поскольку его команда впервые в истории завоевала серебро для клуба, что является большим событием.
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Мелисса Тимофеева