Футболист Юзепчук раскрыл, кто его впечатлил в РПЛ

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Футболист «Химок» Роман Юзепчук поделился, что в РПЛ его больше всего впечатлил спортсмен Фёдор Чалов.
«Наверное, Чалов. Фёдор — хороший нападающий. Вообще в премьер-лиге все футболисты хорошие. Мне было тяжелее всего играть против ЦСКА. Это команда, которая вообще не дает ничего спокойно делать», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Юзепчук.
Уточняется, что в этом сезоне РПЛ Чалов провёл 41 матч за ЦСКА.
Ранее бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что считает главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим в этом сезоне РПЛ. Он объяснил свою точку зрения тем, что именно Семаку удалось привести свою команду к чемпионству в Российской премьер-лиге. При этом Семшов напомнил, что в этом сезоне клубу было особенно сложно.
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