Артём Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры
Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Нападающему 38 лет. Он выпускник московского «Спартака». В разные годы форвард играл за томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».
«Ну какая карьера? Карьера закончена! Официально посмотрим. Может, в Кубке России ещё сыграю за кого-то», — заявил Артём Сергеевич журналистам.Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров в истории российского футбола. Вместе с «Зенитом» нападающий по четыре раза побеждал в чемпионате и Суперкубке России и дважды выигрывал Кубок страны.