01 октября 2026, 15:31

Артём Дзюба (Фото: Instagram* @artem.dzyuba)

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.





Нападающему 38 лет. Он выпускник московского «Спартака». В разные годы форвард играл за томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон».

«Ну какая карьера? Карьера закончена! Официально посмотрим. Может, в Кубке России ещё сыграю за кого-то», — заявил Артём Сергеевич журналистам.