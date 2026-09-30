Футболист Тюкавин назвал матч с Ираном одним из лучших за последние пять лет

30 сентября 2026, 03:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал для Metaratings.ru победу национальной команды над Ираном в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.





Команды сошлись в противостоянии в Казани 29 сентября. Тюкавин вышел на поле в стартовом составе, оба гола забил полузащитник Александр Головин.



«Думаю, это был один из лучших матчей сборной за последние пять лет. Боролись, очень крутой матч получился», — сказал Тюкавин.