Футболист Тюкавин назвал матч с Ираном одним из лучших за последние пять лет
Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал для Metaratings.ru победу национальной команды над Ираном в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Команды сошлись в противостоянии в Казани 29 сентября. Тюкавин вышел на поле в стартовом составе, оба гола забил полузащитник Александр Головин.
«Думаю, это был один из лучших матчей сборной за последние пять лет. Боролись, очень крутой матч получился», — сказал Тюкавин.Следующий матч сборная России проведёт 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. 6 октября россияне сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Ранее своё мнение о лидере российской сборной Александре Головине высказал тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис. Подробнее об этом в материале «Радио 1».