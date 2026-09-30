«Хороший футбольный интеллект»: Колосков выделил игру Головина в матче России с Ираном

30 сентября 2026, 06:51

Глава РФС Колосков отметил вклад Головина в победу России над Ираном

Александр Головин (Фото: Instagram* / @alex_golovin17)

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Metaratings.ru поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче против Ирана.





Встреча прошла в Казани и завершилась победой россиян со счётом 2:0. Оба мяча забил полузащитник «Монако» Александр Головин.



По словам Колоскова, во втором тайме игра была ровной, особенно в начале, а после замен сборная России стала действовать ещё увереннее. Это, как он считает, и позволило добиться убедительной победы.



«Головин выделялся в этом матче, как и всегда. У него хороший футбольный интеллект, движения, разумность действий. Настоящий лидер и настоящий капитан», — сказал Колосков.