Ташуев рассказал, чего не хватает сборной России по футболу

30 сентября 2026, 05:34

Тренер Ташуев назвал сборную России молодой и боеспособной командой

Фото: iStock/Andreyuu

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о матче сборных России и Ирана, который завершился победой россиян со счётом 2:0. Эксперт назвал команду Валерия Карпина боеспособной и перспективной.





В беседе с «РБ Спорт» Ташуев подчеркнул, что в составе сборной — молодые, но уже зарекомендовавшие себя игроки, которые в том числе выступают за зарубежные клубы («Монако», «Галатасарай»). По словам тренера, эти спортсмены в любом случае станут будущим национальной команды.



Специалист подчеркнул, что Иран — участник чемпионата мира. Однако в игре против России, как считает Ташуев, команда не продемонстрировала чего‑то выдающегося. Кроме того, он отметил нехватку официальных матчей для россиян.



«Понимали, что контрольный матч, владение большое, и не спешили. Поэтому явно не хватает напряженности официальных матчей», — добавил тренер.