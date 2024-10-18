Артём Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов
Во время двенадцатого тура чемпионата России по футболу Артём Дзюба получил травму и был заменен.
Нападающий тольяттинского клуба «Акрон» был вынужден покинуть футбольный матч против петербургского «Зенита» из-за болезненных ощущениях в мышцах ноги. Подробности травмы Дзюбы и примерные даты восстановления Артёма будут известны только после тщательного осмотра врачей.
36-летнего Дзюбу на поле заменил 22-летний Жилсон Беншимол.
Артём Дзюба стал постоянным игроком футбольного клуба «Акрон» 12 сентября. За текущий сезон нападающий отыграл пять футбольных матчей. В них он забил один гол и отдал три передачи мяча.
Ранее Дзюба представлял «Зенит» с 2015 по 2022 год. Нападающий забил в ворота противников 108 мячей в 249-ти матчах. Он становился чемпионом России четыре раза вместе с клубом.
Читайте также:
Вьештица предрёк Дзюбе статус лучшего бомбардира в истории футбола РФ
Экс-игрок «Акрона» Макаров: Дзюба сможет побить рекорд Кержакова
Угаров назвал Дзюбу миной замедленного действия
36-летнего Дзюбу на поле заменил 22-летний Жилсон Беншимол.
Артём Дзюба стал постоянным игроком футбольного клуба «Акрон» 12 сентября. За текущий сезон нападающий отыграл пять футбольных матчей. В них он забил один гол и отдал три передачи мяча.
Ранее Дзюба представлял «Зенит» с 2015 по 2022 год. Нападающий забил в ворота противников 108 мячей в 249-ти матчах. Он становился чемпионом России четыре раза вместе с клубом.
Читайте также:
Вьештица предрёк Дзюбе статус лучшего бомбардира в истории футбола РФ
Экс-игрок «Акрона» Макаров: Дзюба сможет побить рекорд Кержакова
Угаров назвал Дзюбу миной замедленного действия
Ольга Енгалычева